https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يجب-القضاء-على-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-من-أجل-تسوية-طويلة-الأجل--عاجل-1104363534.html
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T04:24+0000
2025-09-01T04:24+0000
2025-09-01T05:17+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103156234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc4b70682757bddc85fe9a5de822df4.jpg
وقال بوتين خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "بالطبع ، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".وأوضح بوتين، أن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة "هجوم"، ولكن نتيجة انقلاب.وأكد بوتين، أن "محاولات الغرب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية".وأردف بوتين: "روسيا تتبنى في الأزمة الأوكرانية مبدأ أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب دولة أخرى".وأشار بوتين، إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا، تفتح الطريق للسلام في أوكرانيا.وأضاف بوتين أن موسكو تثمن جهود بكين ونيودلهي، وشركاء آخرين لحل الوضع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250901/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تزيد-باستمرار-نفوذها-في-حل-القضايا-الدولية-1104363447.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103156234_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80e4860e8b6265c01446b15e0b3cb6b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة شنغهاي للتعاون, فلاديمير بوتين, روسيا
منظمة شنغهاي للتعاون, فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
04:24 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 05:17 GMT 01.09.2025)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.
وقال بوتين خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "بالطبع ، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".
وأوضح بوتين، أن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة "هجوم"، ولكن نتيجة انقلاب.
وتابع بوتين: اسمحوا لي أن أذكركم في هذا الصدد، بأن هذه الأزمة لم تنشأ نتيجة "للهجوم الروسي على أوكرانيا"، ولكن نتيجة للانقلاب في أوكرانيا، الذي دعمه وأثاره الغرب.
وأكد بوتين، أن "محاولات الغرب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية".
السبب الثاني للأزمة هو محاولات الغرب المستمرة لجذب أوكرانيا إلى الناتو، والتي كما أكدنا مرارا وقلنا على مر السنين، تشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.
وأردف بوتين: "روسيا تتبنى في الأزمة الأوكرانية مبدأ أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب دولة أخرى".
وأشار بوتين، إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا، تفتح الطريق للسلام في أوكرانيا.
وأضاف بوتين أن موسكو تثمن جهود بكين ونيودلهي، وشركاء آخرين لحل الوضع في أوكرانيا.