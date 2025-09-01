https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يجب-القضاء-على-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-من-أجل-تسوية-طويلة-الأجل--عاجل-1104363534.html

بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل

بوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ويجب إقامة توازن أمني.

منظمة شنغهاي للتعاون

فلاديمير بوتين

روسيا

وقال بوتين خلال قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "بالطبع ، لكي تكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأجل، يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، التي ذكرتها للتو والتي ذكرتها مرارا وتكرارا من قبل، واستعادة التوازن العادل في المجال الأمني".وأوضح بوتين، أن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة "هجوم"، ولكن نتيجة انقلاب.وأكد بوتين، أن "محاولات الغرب ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) هي أحد أسباب الأزمة الأوكرانية".وأردف بوتين: "روسيا تتبنى في الأزمة الأوكرانية مبدأ أن أمن أي دولة لا يمكن ضمانه على حساب دولة أخرى".وأشار بوتين، إلى أن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا، تفتح الطريق للسلام في أوكرانيا.وأضاف بوتين أن موسكو تثمن جهود بكين ونيودلهي، وشركاء آخرين لحل الوضع في أوكرانيا.

