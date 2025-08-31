"جنود النخبة"... حرس الشرف الصيني في استقبال بوتين... فيديو
© Sputnikحرس الشرف الصيني - جنود النخبة في الصين
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
استقبلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بعد وصوله إلى مدينة تيانجين الصينية، فرقة حرس الشرف الصينية، بتحية مدفعية مكوّنة من 21 مدفعية، مع عرض عسكري قدمه حرس الشرف، وهم نخبة جنود الجيش الصيني، في عرض يعبر عن دقدير بكين لأبرز الزعماء.
وتتألف الفرقة من 151 شخصًا، تجمع بين 3 فروع عسكرية — القوات البرية، القوات الجوية، والبحرية. وتشمل الوحدة رجالًا ونساءً.
🟠تكريم رفيع المستوى.. شاهد كيف استُقبل بوتين في الصين— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 31, 2025
في زيارة رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة تيانجين الصينية، استقبلته فرقة حرس الشرف الصينية، بتحية مدفعية مكوّنة من 21 طلقة. هذا العرض القوي للتعبير عن تقدير أبرز القادة.
تتألف الفرقة من 151 شخصًا، تجمع بين 3… pic.twitter.com/odH13pzSwG
وتدرس جميع الحركات خلال العرض بعناية كبيرة، حيث تم تحديد مسافة الخطة بـ57 سم، وحدد إيقاع المسير بوتيرة 116 خطوة في الدقيقة، فيما يمنع رمش العين لمدة 40 ثانية خلال التحية.