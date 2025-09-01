https://sarabic.ae/20250901/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تزيد-باستمرار-نفوذها-في-حل-القضايا-الدولية-1104363447.html
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في قمة منظمة شنغهاي للتعاوي في تيانجين، أن منظمة شنغهاي للتعاون، تزيد باستمرار نفوذها في حل... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T04:18+0000
2025-09-01T04:18+0000
2025-09-01T05:16+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340105_0:139:3134:1902_1920x0_80_0_0_c32538c63eb10f1944eb50479078bdf5.jpg
وأضاف بوتين: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتعمل كمحرك قوي للتنمية العالمية، وإقامة تعددية قطبية حقيقية".وتابع بوتين: أن "وتيرة تطوير التعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون مثيرة للإعجاب".ولفت بوتين، إلى أن الحوار داخل منظمة شنغهاي يساعد على وضع أسس نظام أمني جديد في أوراسيا بدلاً من النماذج الأوروبية المركزية والأوروأطلسية المستهلكة.وأشار بوتين، إلى أن "استخدام العملات الوطنية يتوسع في المعاملات التجارية بين دول المنظمة".وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة قائلا: "بداية، أود أن أؤيد زملائي الذين تحدثوا، والذين قدروا وثمنوا عاليا، العمل الذي قام به الجانب الصيني خلال رئاسته لمنظمة شنغهاي للتعاون".
04:18 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 05:16 GMT 01.09.2025)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في قمة منظمة شنغهاي للتعاوي في تيانجين، أن منظمة شنغهاي للتعاون، تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية.
وأضاف بوتين: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتعمل كمحرك قوي للتنمية العالمية، وإقامة تعددية قطبية حقيقية".
وتابع بوتين: أن "وتيرة تطوير التعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون مثيرة للإعجاب".
ولفت بوتين، إلى أن الحوار داخل منظمة شنغهاي يساعد على وضع أسس نظام أمني جديد في أوراسيا بدلاً من النماذج الأوروبية المركزية والأوروأطلسية المستهلكة.
تسهم منظمة شنغهاي للتعاون إسهاما ملموسا، في تعزيز مناخ التعاون والثقة المتبادلة في القارة الأوراسية بأكملها، مما يسهم في تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لبناء نظام جديد للاستقرار والأمن والتنمية السلمية في أوراسيا، نظام من شأنه أن يحل محل النماذج الأوروبية المركزية والأوروبية الأطلسية المستهلكة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين، إلى أن "استخدام العملات الوطنية يتوسع في المعاملات التجارية بين دول المنظمة".
في التسويات المتبادلة (لدول منظمة شنغهاي للتعاون) يتم استخدام العملات الوطنية بشكل متزايد.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة قائلا: "بداية، أود أن أؤيد زملائي الذين تحدثوا، والذين قدروا وثمنوا عاليا، العمل الذي قام به الجانب الصيني خلال رئاسته لمنظمة شنغهاي للتعاون".