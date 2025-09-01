https://sarabic.ae/20250901/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-تزيد-باستمرار-نفوذها-في-حل-القضايا-الدولية-1104363447.html

بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية

بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في قمة منظمة شنغهاي للتعاوي في تيانجين، أن منظمة شنغهاي للتعاون، تزيد باستمرار نفوذها في حل... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T04:18+0000

2025-09-01T04:18+0000

2025-09-01T05:16+0000

منظمة شنغهاي للتعاون

فلاديمير بوتين

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340105_0:139:3134:1902_1920x0_80_0_0_c32538c63eb10f1944eb50479078bdf5.jpg

وأضاف بوتين: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتعمل كمحرك قوي للتنمية العالمية، وإقامة تعددية قطبية حقيقية".وتابع بوتين: أن "وتيرة تطوير التعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون مثيرة للإعجاب".ولفت بوتين، إلى أن الحوار داخل منظمة شنغهاي يساعد على وضع أسس نظام أمني جديد في أوراسيا بدلاً من النماذج الأوروبية المركزية والأوروأطلسية المستهلكة.وأشار بوتين، إلى أن "استخدام العملات الوطنية يتوسع في المعاملات التجارية بين دول المنظمة".وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة قائلا: "بداية، أود أن أؤيد زملائي الذين تحدثوا، والذين قدروا وثمنوا عاليا، العمل الذي قام به الجانب الصيني خلال رئاسته لمنظمة شنغهاي للتعاون".

https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يجب-القضاء-على-الأسباب-الجذرية-للأزمة-الأوكرانية-من-أجل-تسوية-طويلة-الأجل--عاجل-1104363534.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة شنغهاي للتعاون, فلاديمير بوتين, روسيا