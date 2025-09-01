عربي
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
بوتين: منظمة شنغهاي للتعاون تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال كلمة له في قمة منظمة شنغهاي للتعاوي في تيانجين، أن منظمة شنغهاي للتعاون، تزيد باستمرار نفوذها في حل القضايا الدولية.
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
روسيا
وأضاف بوتين: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتعمل كمحرك قوي للتنمية العالمية، وإقامة تعددية قطبية حقيقية".وتابع بوتين: أن "وتيرة تطوير التعاون داخل منظمة شنغهاي للتعاون مثيرة للإعجاب".ولفت بوتين، إلى أن الحوار داخل منظمة شنغهاي يساعد على وضع أسس نظام أمني جديد في أوراسيا بدلاً من النماذج الأوروبية المركزية والأوروأطلسية المستهلكة.وأشار بوتين، إلى أن "استخدام العملات الوطنية يتوسع في المعاملات التجارية بين دول المنظمة".وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة قائلا: "بداية، أود أن أؤيد زملائي الذين تحدثوا، والذين قدروا وثمنوا عاليا، العمل الذي قام به الجانب الصيني خلال رئاسته لمنظمة شنغهاي للتعاون".
