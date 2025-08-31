https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يلتقي-مع-شي-جين-بينغ-وباشينيان-وتوكاييف-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104356277.html
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T17:27+0000
2025-08-31T17:27+0000
2025-08-31T17:27+0000
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_0:504:2745:2048_1920x0_80_0_0_4d90837b9c8358700c796e14c5c02fbb.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نعم، أجرى رئيسنا، في البداية، محادثات مفصلة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية. جلسا معاً وتمكنا من التحدث بشكل نشيط وفعال للغاية. ومن بين ذلك، كما أخبرني رئيسنا، تمت مناقشة آخر الاتصالات مع الأمريكيين، حيث تمت مناقشة اتصالاتنا معهم".كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين.وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".من جانبه، قال باشينيان إنه سعيد بالشراكة والحوار القائم بين روسيا وأرمينيا، على مستوى القادة وبين "البلدين الشقيقين".وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، كانت جيدة وطويلة.وفي السياق ذاته، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ووصل الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصينتاريخ العلاقات الروسية الصينية
https://sarabic.ae/20250831/بوتين-وشي-جين-بينغ-يناقشان-آخر-المستجدات-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية---عاجل-1104348383.html
https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يلتقي-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104346442.html
https://sarabic.ae/20250831/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-اجتماع-رؤساء-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104337370.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104341489_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f7c020bf7bd2d3420972bec17184d888.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نعم، أجرى رئيسنا، في البداية، محادثات مفصلة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية. جلسا معاً وتمكنا من التحدث بشكل نشيط وفعال للغاية. ومن بين ذلك، كما أخبرني رئيسنا، تمت مناقشة آخر الاتصالات مع الأمريكيين
، حيث تمت مناقشة اتصالاتنا معهم".
كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين.
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد
. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".
من جانبه، قال باشينيان إنه سعيد بالشراكة والحوار القائم بين روسيا وأرمينيا، على مستوى القادة وبين "البلدين الشقيقين".
وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، كانت جيدة وطويلة.
وفي السياق ذاته، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد جلس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أيضًا بجانب رئيس كازاخستان خلال الاستقبال، وأتيحت لهما الفرصة للتحدث".
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.
وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ووصل الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية
تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".