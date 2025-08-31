بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقي مع شي جين بينغ وباشينيان وتوكاييف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نعم، أجرى رئيسنا، في البداية، محادثات مفصلة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية. جلسا معاً وتمكنا من التحدث بشكل نشيط وفعال للغاية. ومن بين ذلك، كما أخبرني رئيسنا، تمت مناقشة آخر الاتصالات مع الأمريكيين، حيث تمت مناقشة اتصالاتنا معهم".كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين.وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".من جانبه، قال باشينيان إنه سعيد بالشراكة والحوار القائم بين روسيا وأرمينيا، على مستوى القادة وبين "البلدين الشقيقين".وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، كانت جيدة وطويلة.وفي السياق ذاته، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ووصل الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصينتاريخ العلاقات الروسية الصينية
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "نعم، أجرى رئيسنا، في البداية، محادثات مفصلة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية. جلسا معاً وتمكنا من التحدث بشكل نشيط وفعال للغاية. ومن بين ذلك، كما أخبرني رئيسنا، تمت مناقشة آخر الاتصالات مع الأمريكيين، حيث تمت مناقشة اتصالاتنا معهم".
كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بوتين وشي جين بينغ يناقشان آخر المستجدات في العلاقات الروسية الأمريكية
13:42 GMT
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".
من جانبه، قال باشينيان إنه سعيد بالشراكة والحوار القائم بين روسيا وأرمينيا، على مستوى القادة وبين "البلدين الشقيقين".
وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، كانت جيدة وطويلة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بوتين يلتقي مع باشينيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
13:29 GMT
وفي السياق ذاته، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، خلال حفل الاستقبال الرسمي لضيوف قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد جلس (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أيضًا بجانب رئيس كازاخستان خلال الاستقبال، وأتيحت لهما الفرصة للتحدث".

وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
11:36 GMT
وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ووصل الرئيس الروسي، اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".
بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
تاريخ العلاقات الروسية الصينية
