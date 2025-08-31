https://sarabic.ae/20250831/تاريخ-العلاقات-الروسية-الصينية-1104288812.html

تاريخ العلاقات الروسية الصينية

تتميز العلاقات الروسية الصينية بديناميكية تطورية عالية، وقاعدة قانونية متينة وهيكل تنظيمي واسع، وروابط فاعلة على جميع المستويات، حيث أقامت جمهورية الصين...

روسيا

الصين

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 24 ديسمبر/ كانون الأول عام 1991، اعترفت حكومة جمهورية الصين الشعبية بروسيا الاتحادية، باعتبارها خليفة للحقوق والالتزامات الدولية للاتحاد السوفييتي السابق.وتنعكس المبادئ والاتجاهات الرئيسية للتعاون الثنائي بين البلدين في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، المؤرخة في 16 يوليو/ تموز 2001.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ أكثر من 40 مرة.وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين أكثر من عشرين مرة، سواءً في زيارات أو فعاليات دولية. وقد زار الصين أكثر من أي زعيم عالمي آخر.وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا إحدى عشرة مرة أكثر من أي دولة أخرى.وفي الفترة من 20 إلى 22 مارس/آذار 2023، قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى روسيا، وكانت هذه أول زيارة دولية يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة.وفي 17-18 أكتوبر 2023، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى الصين. وشارك في المنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد"، وألقى كلمة في حفل افتتاحه.وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في بكين.وفي يومي 16 و17 مايو/أيار 2024، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصين في زيارة دولة استغرقت يومين.وفي 16 مايو/ أيار، أجرى فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ محادثة في قاعة الشعب الكبرى ببكين. ثم استمرت المشاورات الروسية الصينية بشكل موسع، وناقش الجانبان مختلف قضايا التعاون الثنائي، وتبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.وعقب المحادثات، وقع فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ بيانا مشتركا بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي. كما وقعت حزمة من الوثائق بحضور رئيسي الدولتين.وفي اليوم ذاته، التقى فلاديمير بوتين لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. كما وضع الرئيس الروسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لأبطال الشعب في ميدان تيانانمن، وأحيا مع شي جين بينغ حفلاً موسيقياً احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين وافتتاح السنة الثقافية الروسية الصينية.وخلال زيارته الرسمية للصين، زار فلاديمير بوتين جامعة "هاربين" للفنون التطبيقية والتقى بالطلاب والمعلمين الصينيين والروس في الجامعة ووضع الزهور على النصب التذكاري للجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم في معارك تحرير شمال شرق الصين.وفي 3 يوليو/تموز 2024، عقد اجتماع العمل التالي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.وفي 12 سبتمبر 2024، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وحضر الاجتماع من الجانب الروسي أيضًا سكرتير مجلس الأمن سيرغي شويغو، وعُقدت المحادثات في إطار اجتماع لممثلين رفيعي المستوى من دول البريكس يُعنون بقضايا الأمن.وفي الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ قازان للمشاركة في قمة البريكس. على هامش القمة، عُقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.في الفترة من 7 إلى 10 مايو 2025، قام رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا.وفي 8 مايو، عُقدت محادثات في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ. بدأت المحادثات بمحادثة بين الرئيسين في "صيغة ضيقة"، واستمرت في إطار موسع بمشاركة أعضاء الوفدين.وفي 20 يونيو/حزيران 2025، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة مع عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شيويه شيانغ. عُقد الاجتماع على هامش منتدى "سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي".قام رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بزيارة رسمية إلى الصين يومي 23 و24 مايو 2023. كانت هذه أول زيارة لميخائيل ميشوستين للصين كرئيس للحكومة الروسية. أجرى ميخائيل ميشوستين محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ.وخلال زيارته للصين، شارك ميخائيل ميشوستين في منتدى الأعمال الروسي الصيني، وزار جامعة "تسينغهوا" في بكين.وخلال الزيارة، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ.وتعمل 5 لجان حكومية دولية، وعشرات اللجان الفرعية بين الإدارات، ومجموعات العمل برئاسة نواب رئيس الوزراء بنجاح.في 20 فبراير/شباط 2025، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في جوهانسبرغ "على هامش" اجتماع مجلس وزراء خارجية مجموعة العشرين.وفي الفترة من 31 مارس/آذار إلى 1 أبريل/نيسان 2025، قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة رسمية إلى موسكو، استقبله خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وشارك من الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف في المفاوضات، بينما حضر من الجانب الصيني السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى روسيا تشانغ هان هوي ومساعد وزير الخارجية ليو بين.وفي 10 يوليو/تموز 2025، عقد وزيري خارجية روسيا والصين اجتماعًا في كوالالمبور (ماليزيا) على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وفي الفترة من 13 إلى 15 يوليو 2025، زار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بكين، حيث شارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة "شنغهاي" للتعاون. وأجرى مفاوضات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، كما استقبل رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، سيرغي لافروف.وعقد اجتماعات مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو.وفي 11 يوليو 2024، وعلى هامش المنتدى البرلماني لمجموعة "بريكس"، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، تشاو لي جي.وفي 25-26 أغسطس 2025، زار رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني، وفي 25 أغسطس، التقى فياتشيسلاف فولودين برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، تشاو لي جي.وفي 26 أغسطس، وصل فياتشيسلاف فولودين، على رأس وفد من مجلس الدوما، إلى تشانغتشون، حيث وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للطيارين السوفييت الذين ناضلوا من أجل حرية الصين، والتقى أيضا بقيادة مقاطعة جيلين، وهي منطقة تشترك في حدود طويلة مع إقليم بريمورسكي.وخلال زيارته لبكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ فياتشيسلاف فولودين أيضًا.وتُعقد المشاورات الأمنية الاستراتيجية بانتظام؛ وقد عُقدت جولتها التاسعة عشرة في بكين في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وتتوافق أو تتقارب مقاربات روسيا والصين تجاه القضايا الأساسية في النظام العالمي الحديث والقضايا الدولية الرئيسية. وعلى هذا الأساس، يُحافظ على التعاون الوثيق في الشؤون الدولية.موقف روسيا من قضية تايوان مُحدد في معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون الروسية الصينية المبرمة في 16 يوليو 2001، وهو أن هناك صينًا واحدة فقط، وتايوان جزء لا يتجزأ منها.ومنذ بداية الصراع الأوكراني، اتخذت الصين موقفًا متوازنًا، داعيةً إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أسرع وقت ممكن. في الوقت ذاته، صرّح الممثلون الرسميون لجمهورية الصين الشعبية مرارا بفهمهم للأسباب الجذرية الحقيقية للصراع، مشيرين إلى الدور المدمر للولايات المتحدة وأتباعها في إشعال هذا الصراع، ودعوا إلى مراعاة المصالح الأمنية لجميع الأطراف المعنية.ويعد التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين أهم ركائز العلاقات الثنائية. فمنذ عام 2010، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا.وفي فبراير 2022، حدد الرئيس الصيني شي جين بينغ هدفًا جديدًا لزيادة حجم التجارة بين روسيا والصين إلى 250 مليار دولار سنويا، وبحلول نهاية عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا 227.8 مليار دولار.ووفقًا للتقديرات الصينية، بلغ 240.1 مليار دولار، وفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا بنسبة 1.9% في عام 2024 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 244.819 مليار دولار أمريكي.ووفقًا لبيانات الجمارك، استوردت الصين بضائع بقيمة 115.499 مليار دولار أمريكي إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 4.1% مقارنةً بعام 2023، بينما ظلت الإمدادات من روسيا إلى الصين عند مستوى عام 2023، حيث بلغت 129.32 مليار دولار أمريكي.ووفقًا للإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو 2025 بنسبة 8.1% على أساس سنوي ليصل إلى 125.8 مليار دولار أمريكي.وفي السياق ذاته، انخفضت الصادرات من الصين إلى روسيا بنسبة 8.5% لتصل إلى 56.23 مليار دولار أمريكي، وانخفضت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 7.7% لتصل إلى 69.57 مليار دولار أمريكي.وعلى مدار السنوات العشر الماضية، ارتقت روسيا من المركز الثالث عشر إلى المركز الثامن في واردات الصين من المنتجات الزراعية. وتضاعف حجم هذه الواردات نقدًا بأكثر من خمسة أضعاف.وفي عام 2023، بلغ حجم تجارة المنتجات الزراعية بين الصين وروسيا رقمًا قياسيًا بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33% عن الرقم نفسه لعام 2022.وبحلول نهاية عام 2024، بلغ حجم تداول المنتجات الزراعية بين روسيا الاتحادية والصين 9 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار صادرات روسية.وتستثمر الشركات الزراعية الصينية بنشاط في القطاع الزراعي الروسي. وتشارك شركات من جمهورية الصين الشعبية في 255 مشروعًا من هذا النوع بحجم استثمار يزيد عن 11 مليار دولار.ويتعاون البلدان في مجالات مثل إنتاج فول الصويا والذرة ومحاصيل أخرى، وزراعة الخضراوات في البيوت البلاستيكية، وتربية الماشية والدواجن، وحاليًا، يتم تحويل أكثر من 90% من المعاملات الثنائية إلى العملات الوطنية.وتعد الصين من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الروسي. ووفقًا للبيانات الروسية، بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في روسيا في بداية عام 2020، 3.7 مليار دولار، ووفقًا للتقديرات الصينية، 12.8 مليار دولار.ويجري تنفيذ أو إعداد نحو 90 مشروعا روسيا صينيا ذا أولوية، بقيمة تقارب 200 مليار دولار أمريكي، في مجالات مثل الإنتاج الصناعي والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والتعدين.ويتوقع الطرفان الوصول إلى الطاقة الإنتاجية السنوية المُصممة البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، وفي نهاية عام 2024، بلغت صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا-1" نحو 31 مليار متر مكعب.وفي أوائل فبراير 2022، وقّعت شركة غازبروم عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) للتصدير عبر طريق الشرق الأقصى. وفقًا لذلك، سيرتفع إجمالي حجم الإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويًا. ومع الأخذ في الاعتبار خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" وامتداده عبر منغوليا، وخط أنابيب الغاز "سويوز فوستوك"، قد تزداد صادرات الغاز إلى الصين بمقدار 50 مليار متر مكعب إضافية سنويًا.وفي 6 سبتمبر 2022، وقّعت شركة "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية اتفاقياتٍ لتحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين، الروبل واليوان، وتعد روسيا المورد الرئيسي للنفط إلى الصين.وفي نهاية عام 2024، اشترت الصين 108.47 مليون طن من النفط من روسيا مقابل 62.425 مليار دولار، وفي عام 2023، استوردت الصين 107 ملايين طن من النفط من روسيا، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق.ويجري تنفيذ 65 مشروعًا استثماريًا باستثمارات إجمالية قدرها تريليون روبل في مناطق التنمية ذات الأولوية وفي ميناء فلاديفوستوك الحر، بمشاركة رؤوس أموال صينية.وتمثل المشاريع التي تشارك فيها شركات صينية 10% من إجمالي الاستثمارات في الشرق الأقصى. وفي عدد من المشاريع الكبرى، تعد الشركات الصينية شركاء تقنيين، وتنفذ أعمالا في بناء مشاريع جديدة، وتشارك في عمليات بدء التشغيل.ودعا الجانب الروسي الشركاء الصينيين لمواصلة تطوير طريق بحر الشمال. في عام 2024، تضاعف عدد الرحلات التي نفذتها الشركات الصينية في مياه طريق بحر الشمال ليصل إلى 14 رحلة.وتتعاون موسكو وبكين في مجال الصناعة النووية. بمشاركة روسيا، تم بناء أربع وحدات طاقة تابعة لمحطة تيانوان للطاقة النووية ومفاعل نووي تجريبي يعمل بالنيوترونات السريعة (CEFR) في الصين.وفي يونيو 2019، وقعت شركة روساتوم وشركة الصين الوطنية للصناعات النووية عقدًا لبناء وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة لمحطة خودابو للطاقة النووية في مقاطعة لياونينغ. ستكون هذه أنظمة من الجيل الثالث+ مزودة بمفاعلات VVER-1200.ويُعدّ التعاون الوثيق بين روسيا والصين في المجال العسكري ذا أهمية خاصة في إطار العلاقات الثنائية.تجرى مناورات مشتركة للقيادة والأركان، والقوات البحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب بشكل منتظم. ومن العناصر المهمة الدوريات الجوية والبحرية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي. ولا يوجه التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والعسكري التقني ضد دول ثالثة، وينفذ حصريا وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي.ويولى اهتمام رئيسي لرعاية مواقع الدفن العسكرية الروسية والسوفيتية الموجودة في الصين. ويوجد 83 موقعا تذكاريا عسكريا في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك 59 مقبرة عسكرية و24 نصبًا تذكاريًا.تتطور العلاقات الروسية الصينية في مجالات التعاون التعليمي والعلمي والثقافي بشكل نشط.وتعد الجامعة المشتركة، التي أُنشئت في "شنتشن" على أساس جامعة "لومونوسوف" موسكو الحكومية ومعهد بكين، رائدة التعاون الثنائي في المجال التعليمي، ويدرس فيها أكثر من 2.5 ألف طالب. وقد افتُتح في موقعها مجمع من المراكز والمختبرات العلمية، بما في ذلك لدراسة اللغة الروسية واختبار معرفتها كلغة أجنبية.وفي عام 2006، بدأ تقليد إقامة سنوات التبادل الثقافي. ونُظمت سنوات وطنية لروسيا والصين. ثم أُقيمت سنوات اللغتين الروسية والصينية، وسنوات التبادل الشبابي، وسنوات السياحة، وغيرها.وبقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أُعلنت عامي 2024-2025 عامين للثقافة بين روسيا والصين.ومنذ 6 فبراير 2023، استأنفت الصين رحلاتها السياحية إلى روسيا. وفي 20 فبراير، جددت روسيا والصين اتفاقية الرحلات السياحية الجماعية المعفاة من التأشيرة، والتي كانت قد عُلقت بسبب جائحة فيروس "كورونا".وبلغ إجمالي التدفق السياحي بين روسيا والصين في نهاية عام 2023 حوالي 1.2 مليون شخص، في نهاية عام 2024، زار 848 ألف سائح صيني روسيا.وفي 10 أغسطس 2024، أُقيم حفل إطلاق أول رحلة لقطار "تشانغليو هاو" السياحي والرحلاتي. وكما أوضحت القنصلية العامة الروسية، فإن "تشانغليو هاو" هو خط قطار ركاب دولي، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى على طول نهر تومانايا في أراضي جمهورية الصين الشعبية، والثانية على طول هونتشون-فلاديفوستوك، والثالثة على طول هونتشون-فلاديفوستوك-موسكو.

