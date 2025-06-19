https://sarabic.ae/20250619/بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-شي-جين-بينغ-بحث-فيها-الوضع-المتدهور-في-الشرق-الأوسط-1101820077.html

بوتين يجري محادثة هاتفية مع شي جين بينغ بحث فيها الوضع المتدهور في الشرق الأوسط

بوتين يجري محادثة هاتفية مع شي جين بينغ بحث فيها الوضع المتدهور في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بحث فيها الطرفان الوضع المتدهور في الشرق الأوسط. 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T10:05+0000

2025-06-19T10:05+0000

2025-06-19T11:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "بموجب اتفاق متبادل، جرت للتو محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ"، مضيفًا أن" المحادثة كانت ودية وبناءة، وركزت بشكل رئيسي على مناقشة الوضع المتدهور في الشرق الأوسط".وبحسب أوشاكوف، فقد أكد بوتين خلال المحادثة الهاتفية مع نظيره الصيني استعداد بلاده التوسط لحل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.وقال أوشاكوف للصحفيين عقب الاتصال الهاتفي بين بوتين وشي: "أكد رئيسنا استعداد روسيا للتوسط (في الشرق الأوسط) إذا لزم الأمر".وأكد أوشاكوف أن روسيا والصين تتبنيان نهجا متطابقا وتدينان ممارسات إسرائيل.وقال شي جين بينغ: "يجب على طرفي الصراع في الشرق الأوسط وخاصة إسرائيل وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".وأكد شي جين بينج أن القوة العسكرية هي "الطريقة الخاطئة" لحل النزاعات الدولية، قائلا إنها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تفاقم الكراهية والتناقضات.وأشار شي جين بينغ، إلى أن القضية النووية الإيرانية بحاجة إلى العودة إلى مسار التسوية السياسية من خلال الحوار.وأضاف أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، سيجريان مفاوضات واسعة النطاق في الصين في 2 أيلول/سبتمبر المقبل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "ستجري المحادثات الثنائية الواسعة النطاق في 2 أيلول/سبتمبر".الرئيس الصيني: على أطراف النزاع خاصة إسرائيل وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

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