https://sarabic.ae/20250509/شي-جين-بينغ-يعتبر-أن-صداقة-روسيا-والصين-يجب-أن-تبقى-كالفولاذ-1100330818.html
شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"
شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T04:38+0000
2025-05-09T04:38+0000
2025-05-09T05:09+0000
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الصين
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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".وقال شي جين بينغ، إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ونشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تعزيز-وحماية-الاستثمارات-المتبادلة-بين-روسيا-والصين---1100303069.html
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روسيا, الصين
شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"
04:38 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 05:09 GMT 09.05.2025)
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".
وقال شي جين بينغ، إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".
وتابع: "إن الصداقة العظيمة التي نشأت بين شعبي البلدين بالنار والدم، أصبحت أساسا متينا للمستوى الرفيع من التطور للعلاقات الثنائية".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
ونشر الكرملين بيانا مشتركا
لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.