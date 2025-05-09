شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/شي-جين-بينغ-يعتبر-أن-صداقة-روسيا-والصين-يجب-أن-تبقى-كالفولاذ-1100330818.html
شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"
شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T04:38+0000
2025-05-09T05:09+0000
روسيا
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_376406ebe3cb1f329b787b4a9bbb70fe.jpg
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".وقال شي جين بينغ، إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ونشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
https://sarabic.ae/20250508/بوتين-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-تعزيز-وحماية-الاستثمارات-المتبادلة-بين-روسيا-والصين---1100303069.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_573a0de280a91498a3373d8db28b44b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين
روسيا, الصين

شي جين بينغ يعتبر أن صداقة روسيا والصين يجب أن تبقى "كالفولاذ"

04:38 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 05:09 GMT 09.05.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن روسيا والصين، يجب أن تكونا صديقتين حقيقيتين، صلبتين كالفولاذ.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن الزعيم الصيني قوله، خلال اجتماع مع الصحفيين بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الضروري الحفاظ على الصداقة من جيل إلى جيل، وأن نكون أصدقاء حقيقيين، صلبين كالفولاذ".
وقال شي جين بينغ، إنه "عندما تمت مواجهة العسكرة والنازية قبل 80 عاما، اجتمع جيشا وشعبا الصين وروسيا وقاتلا جنبا إلى جنب، وكتبا فصلا لا ينسى في التاريخ".

وتابع: "إن الصداقة العظيمة التي نشأت بين شعبي البلدين بالنار والدم، أصبحت أساسا متينا للمستوى الرفيع من التطور للعلاقات الثنائية".

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مطار "فنوكوفو" في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء، حوالي الساعة 6:00 مساء بتوقيت موسكو، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة بين روسيا والصين
أمس, 09:28 GMT
ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الصيني، إلى روسيا من 7 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث سيشارك في احتفالات يوم النصر.
ونشر الكرملين بيانا مشتركا لروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، بشأن مواصلة تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي في العصر الجديد، بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب الوطنية العظمى، وانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني وتأسيس الأمم المتحدة.
شي جين بينغ: الصين وروسيا شكلتا روح التعاون الاستراتيجي في العصر الجديد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала