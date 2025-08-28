عربي
الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض يوم النصر في 3 سبتمبر
أعلنت الصين، اليوم الخميس، أن "26 من القادة الأجانب بصدد المشاركة في الفعاليات التذكارية بمناسبة يوم النصر في الصين يوم 3 سبتمبر- أيلول المقبل".
وقال مساعد وزير الخارجية الصيني هونغ لي، إن رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يعتزمون حضور فعاليات إحياء الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون أفاد أن بلاده وجهت احتجاجات شديدة اللهجة، إلى الجانب الياباني وطالبت بتوضيح، حول الأنباء التي أفادت بمطالبة طوكيو دولا أوروبية وآسيوية، للعزوف عن المشاركة بعيد النصر.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكين
26 أغسطس, 13:24 GMT
وأدلى جياكون بهذه التصريحات، في مؤتمر صحفي دوري، بعد ورود تقارير تفيد بأن اليابان حثت دولا أوروبية وآسيوية، على الامتناع عن حضور العرض العسكري وغيره من الفعاليات التي ستقام يوم 3 سبتمبر/ أيلول في بكين، لإحياء الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.
وقال جياكون: إن "الحكومة الصينية ستقيم هذه الفعالية في عاصمتها، بهدف تذكر التاريخ، وتكريم الشهداء، وتعزيز السلام، وصنع المستقبل"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
ونشر جيش التحرير الشعبي الصيني، مؤخرا، فيديو بعنوان "المدافعون"، يبرز فيه دور الجيش في حفظ السلام، الإغاثة من الكوارث، وحماية المواطنين الصينيين في الخارج.

يأتي هذا الإصدار بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وتُختتم الفعاليات الرسمية بـ استعراض عسكري في بكين يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
