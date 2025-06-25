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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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عرب بوينت بودكاست
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12 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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150 د
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183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250625/بيلاؤوسوف-العلاقات-بين-روسيا-والصين-وصلت-إلى-مستوى-مرتفع-غير-مسبوق-1102048075.html
بيلاؤوسوف: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق
بيلاؤوسوف: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي. 25.06.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".وتابع: "تلعب الاتصالات القائمة على الثقة بين رئيسي البلدين، دورا محوريا في تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية، ونحن عازمون على تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأكد بيلاؤوسوف أن "روسيا الاتحادية والصين، تحتفلان هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني".وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الاجتماع، سيتم مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع داخل المنظمة".وسيعقد وزير الدفاع الروسي، على هامش الاجتماع، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون".وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250625/وزير-الدفاع-الروسي-يشارك-في-اجتماع-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1102039296.html
https://sarabic.ae/20250411/منظمة-شانغهاي-للتعاون-تتعهد-بدعم-نظام-تجاري-متعدد-الأطراف---1099456475.html
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بيلاؤوسوف: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق

12:28 GMT 25.06.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 25.06.2025)
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
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تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين، وصلت إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وتحافظ على ديناميكية التطور التصاعدي.
وقال بيلاؤوسوف، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني دونغ جون، في مدينة تشينغداو الصينية: "تشهد العلاقات الودّية بين روسيا والصين، تطورا متصاعدا في جميع المجالات، وهي في مستوى عالٍ غير مسبوق".
وتابع: "تلعب الاتصالات القائمة على الثقة بين رئيسي البلدين، دورا محوريا في تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية، ونحن عازمون على تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

وأشار بيلاؤوسوف إلى أن "الجانب الروسي يتوقع تعاونا وثيقا ومثمرا مع رفاقنا الصينيين، بما في ذلك في إطار منظمة "شنغهاي للتعاون"، معربًا عن ثقته بأن "محادثات اليوم ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية في المجال الدفاعي".

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
وزير الدفاع الروسي يشارك في اجتماع منظمة "شنغهاي للتعاون"
09:48 GMT
وأكد بيلاؤوسوف أن "روسيا الاتحادية والصين، تحتفلان هذا العام بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، إلى مدينة تشينغداو الصينية، في زيارة عمل بهدف المشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة "شنغهاي للتعاون".

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "خلال الاجتماع، سيتم مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع داخل المنظمة".
مؤتمر شنغهاي للتعاون 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
منظمة شانغهاي للتعاون تتعهد بدعم نظام تجاري متعدد الأطراف
11 أبريل, 15:11 GMT
وسيعقد وزير الدفاع الروسي، على هامش الاجتماع، عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الإدارات العسكرية للدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون".

وتعتبر منظمة "شانغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست في 2001 في الصين، وتم توقيع ميثاقها عام 2002، على يد قادة 6 دول آسيوية وهي الصين، روسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، كازاخستان.

وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
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