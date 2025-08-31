https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يلتقي-مع-باشينيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104346442.html
بوتين يلتقي مع باشينيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين، حسبما أفاد...
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدًا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وتقام فعاليات القمة في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة تيانجين في الصين.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".تاريخ العلاقات الروسية الصينيةالتبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في الصين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدًا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتقام فعاليات القمة في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة تيانجين في الصين.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".