بوتين يلتقي مع باشينيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين

وقال بوتين في بداية اللقاء: "يسرني جدًا رؤيتكم، وأن تتاح لي فرصة التحدث على هامش فعاليات اليوم والغد. لم نلتق منذ فترة طويلة، وتراكمت لدينا العديد من الأسئلة، الثنائية والإقليمية والدولية. آمل أن يكون لقاؤنا معكم اليوم، مفيدًا وذا معنى. أنا سعيد برؤيتكم".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وتقام فعاليات القمة في مركز ميجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة تيانجين في الصين.ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".تاريخ العلاقات الروسية الصينيةالتبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي

