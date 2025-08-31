https://sarabic.ae/20250831/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-اجتماع-رؤساء-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104337370.html
بث مباشر... بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
بث مباشر... بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T11:36+0000
2025-08-31T11:36+0000
2025-08-31T12:25+0000
روسيا
الصين
شنغهاي
منظمة شنغهاي للتعاون
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:258:2047:1409_1920x0_80_0_0_97040aecd67308c7bf60a78fd8c421b3.jpg
وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تيانجين في الصين على أنغام أغنية "كالينكا مالينكا" الشعبية.وسيبدأ البرنامج الرسمي في الأول من سبتمبر/أيلول، بحفل ترحيبي يقيمه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لزملائه من الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون.ويلي ذلك اجتماع لمجلس رؤساء الدول، يلخص فيه نتائج أنشطة المنظمة للفترة 2024-2025، ويناقش قضايا تعزيز الرابطة، وتحديثها الضروري، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.وسيتم تقديم نحو 20 وثيقة للموافقة عليها من قبل القادة.ودُعي لحضور القمة في تيانجين رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والدول المراقبة (منغوليا)، وشركاء الحوار (أذربيجان، أرمينيا، مصر، كمبوديا، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، تركيا)، وتركمانستان كضيف على الوفد الرئاسي.وتمت دعوة رؤساء عدد من المنظمات والجمعيات الدولية أيضًا، الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والمجتمع الاقتصادي الأوروبي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام. وعلى هامش القمة، يُرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قادة آخرين. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".تاريخ العلاقات الروسية الصينيةالتبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي
https://sarabic.ae/20250831/بوتين-يصل-الصين-في-زيارة-رسمية-تستغرق-4-أيام-1104328836.html
الصين
شنغهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104340476_0:66:2047:1601_1920x0_80_0_0_bfc093377bbc97cf8e066eb3bb156db4.jpg
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين
2025-08-31T11:36+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون, فلاديمير بوتين
روسيا, الصين, شنغهاي, منظمة شنغهاي للتعاون, فلاديمير بوتين
بث مباشر... بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين
11:36 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 12:25 GMT 31.08.2025)
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين.
وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تيانجين في الصين على أنغام أغنية "كالينكا مالينكا" الشعبية.
وسيبدأ البرنامج الرسمي في الأول من سبتمبر/أيلول، بحفل ترحيبي يقيمه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لزملائه من الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون.
ويلي ذلك اجتماع لمجلس رؤساء الدول، يلخص فيه نتائج أنشطة المنظمة للفترة 2024-2025، ويناقش قضايا تعزيز الرابطة، وتحديثها الضروري، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.
وسيتم تقديم نحو 20 وثيقة للموافقة عليها من قبل القادة.
ودُعي لحضور القمة في تيانجين رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والدول المراقبة (منغوليا)، وشركاء الحوار (أذربيجان، أرمينيا، مصر، كمبوديا، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، تركيا)، وتركمانستان كضيف على الوفد الرئاسي.
وتمت دعوة رؤساء عدد من المنظمات والجمعيات الدولية أيضًا، الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والمجتمع الاقتصادي الأوروبي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ووصل الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى مدينة تيانجين الصينية في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين
الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام.
وعلى هامش القمة، يُرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قادة آخرين.
ومن المقرر أن يجري بوتين مباحثات مع الرئيس الصيني تتناول تطورات الصراع في أوكرانيا، إلى جانب قضايا الشرق الأوسط وآفاق التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، فضلًا عن ملفات إقليمية ودولية أخرى.
وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية
تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".