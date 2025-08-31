https://sarabic.ae/20250831/بث-مباشر-بوتين-يشارك-في-اجتماع-رؤساء-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-الصين-1104337370.html

بث مباشر... بوتين يشارك في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في الصين

يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون 2025، الذي يعقد في الصين. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وعقب انتهاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من استقبال الزعماء المشاركين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، دخل مباشرة في حديث جانبي غير رسمي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تيانجين في الصين على أنغام أغنية "كالينكا مالينكا" الشعبية.وسيبدأ البرنامج الرسمي في الأول من سبتمبر/أيلول، بحفل ترحيبي يقيمه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لزملائه من الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون.ويلي ذلك اجتماع لمجلس رؤساء الدول، يلخص فيه نتائج أنشطة المنظمة للفترة 2024-2025، ويناقش قضايا تعزيز الرابطة، وتحديثها الضروري، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة.وسيتم تقديم نحو 20 وثيقة للموافقة عليها من قبل القادة.ودُعي لحضور القمة في تيانجين رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والدول المراقبة (منغوليا)، وشركاء الحوار (أذربيجان، أرمينيا، مصر، كمبوديا، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، تركيا)، وتركمانستان كضيف على الوفد الرئاسي.وتمت دعوة رؤساء عدد من المنظمات والجمعيات الدولية أيضًا، الأمم المتحدة، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والمجتمع الاقتصادي الأوروبي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، ورابطة الدول المستقلة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة تيانجين الصينية في زيارة تستغرق 4 أيام. وعلى هامش القمة، يُرتقب أن يجري بوتين سلسلة لقاءات ثنائية، من بينها مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى قادة آخرين. وتعد منظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. كما تضم أيضًا عددًا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم، قائلًا: "تُعدّ منظمة شنغهاي للتعاون اليوم، واحدة من أكبر الهياكل الإقليمية المرموقة وأكثرها موثوقية. إنها ببساطة هيكل إقليمي ضخم، يعيش في الدول الأعضاء فيه ما يقرب من نصف سكان العالم".تاريخ العلاقات الروسية الصينيةالتبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي

