بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/بوتين-يوجه-شكرًا-خاصًا-لعمال-مناجم-الدونباس-1104328095.html
بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس
بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الدولة الروسية، بالتعاون مع قطاع الأعمال، ستفعل كل ما يلزم لضمان التنمية المستدامة لقطاع الفحم. مشيرا إلى أن نجاح عمال... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T21:37+0000
2025-08-30T21:38+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
عمال
عمال المناجم
المناجم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652470_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_f86ae4a52b8bc54f0790714c8236543e.jpg
ويحتفل في روسيا بيوم عمال المناجم اليوم الأحد، وهنأ الرئيس بوتين العاملين في صناعة الفحم بمناسبة عيدهم المهني.وأشار الرئيس إلى إسهام العاملين في هذا القطاع في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات الروسية، مضيفاً: "نجاحاتكم تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا، وبالطبع في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات، ورفع مستوى ونوعية حياة الناس".وعبر بوتين عن امتنانه الخاص لعمال مناجم دونباس، الذين يظهرون في أصعب الظروف مثالا على الصمود والموثوقية في عملهم، كما نوه بالعمل المثمر لعمال مناجم كوزباس.وأكد أن السلطات الروسية، بالشراكة مع قطاع الأعمال، ستبذل قصارى جهدها لضمان التنمية المستدامة لصناعة الفحم؛ إذ يعتمد تعزيز إمكانات البلاد في مجال الوقود والطاقة بشكل كبير على نجاح عمال المناجم.وأكد الرئيس أن السلطات الروسية ستواصل تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في صناعة الفحم في روسيا، بما في ذلك زيادة سعة خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا، وخط سكة حديد بام، وغيرها من خطوط السكك الحديدية.
https://sarabic.ae/20250830/الكرملين-بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بعيد-ميلاده-ويشيد-بإسهامه-في-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1104327801.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652470_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_acf0173581e627cc86a8144f8386516d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا, عمال, عمال المناجم, المناجم
فلاديمير بوتين, روسيا, عمال, عمال المناجم, المناجم

بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس

21:37 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 21:38 GMT 30.08.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الدولة الروسية، بالتعاون مع قطاع الأعمال، ستفعل كل ما يلزم لضمان التنمية المستدامة لقطاع الفحم. مشيرا إلى أن نجاح عمال المناجم يرتبط بشكل كبير بتعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا.
ويحتفل في روسيا بيوم عمال المناجم اليوم الأحد، وهنأ الرئيس بوتين العاملين في صناعة الفحم بمناسبة عيدهم المهني.
وقال بوتين في كلمة مصورة: "الدولة، بالتعاون مع قطاع الأعمال والفرق الإدارية، ستبذل كل جهدها لضمان التنمية المستدامة وطويلة الأجل لصناعة الفحم، ودعم فرق شركات استخراج الفحم".
وأشار الرئيس إلى إسهام العاملين في هذا القطاع في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات الروسية، مضيفاً: "نجاحاتكم تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا، وبالطبع في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات، ورفع مستوى ونوعية حياة الناس".
وعبر بوتين عن امتنانه الخاص لعمال مناجم دونباس، الذين يظهرون في أصعب الظروف مثالا على الصمود والموثوقية في عملهم، كما نوه بالعمل المثمر لعمال مناجم كوزباس.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
20:58 GMT
وأكد أن السلطات الروسية، بالشراكة مع قطاع الأعمال، ستبذل قصارى جهدها لضمان التنمية المستدامة لصناعة الفحم؛ إذ يعتمد تعزيز إمكانات البلاد في مجال الوقود والطاقة بشكل كبير على نجاح عمال المناجم.
وأكد الرئيس أن السلطات الروسية ستواصل تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في صناعة الفحم في روسيا، بما في ذلك زيادة سعة خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا، وخط سكة حديد بام، وغيرها من خطوط السكك الحديدية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала