بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الدولة الروسية، بالتعاون مع قطاع الأعمال، ستفعل كل ما يلزم لضمان التنمية المستدامة لقطاع الفحم. مشيرا إلى أن نجاح عمال المناجم يرتبط بشكل كبير بتعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا.
ويحتفل في روسيا بيوم عمال المناجم اليوم الأحد، وهنأ الرئيس بوتين العاملين في صناعة الفحم بمناسبة عيدهم المهني.وأشار الرئيس إلى إسهام العاملين في هذا القطاع في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات الروسية، مضيفاً: "نجاحاتكم تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا، وبالطبع في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات، ورفع مستوى ونوعية حياة الناس".وعبر بوتين عن امتنانه الخاص لعمال مناجم دونباس، الذين يظهرون في أصعب الظروف مثالا على الصمود والموثوقية في عملهم، كما نوه بالعمل المثمر لعمال مناجم كوزباس.وأكد أن السلطات الروسية، بالشراكة مع قطاع الأعمال، ستبذل قصارى جهدها لضمان التنمية المستدامة لصناعة الفحم؛ إذ يعتمد تعزيز إمكانات البلاد في مجال الوقود والطاقة بشكل كبير على نجاح عمال المناجم.وأكد الرئيس أن السلطات الروسية ستواصل تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في صناعة الفحم في روسيا، بما في ذلك زيادة سعة خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا، وخط سكة حديد بام، وغيرها من خطوط السكك الحديدية.
بوتين يوجه شكرا خاصا لعمال مناجم الدونباس
21:37 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 21:38 GMT 30.08.2025)
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن الدولة الروسية، بالتعاون مع قطاع الأعمال، ستفعل كل ما يلزم لضمان التنمية المستدامة لقطاع الفحم. مشيرا إلى أن نجاح عمال المناجم يرتبط بشكل كبير بتعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا.
ويحتفل في روسيا بيوم عمال المناجم اليوم الأحد، وهنأ الرئيس بوتين العاملين في صناعة الفحم بمناسبة عيدهم المهني.
وقال بوتين في كلمة مصورة: "الدولة، بالتعاون مع قطاع الأعمال والفرق الإدارية، ستبذل كل جهدها لضمان التنمية المستدامة وطويلة الأجل لصناعة الفحم، ودعم فرق شركات استخراج الفحم".
وأشار الرئيس إلى إسهام العاملين في هذا القطاع في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات الروسية، مضيفاً: "نجاحاتكم تسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوقودية-الطاقوية لروسيا، وبالطبع في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمدن والبلدات، ورفع مستوى ونوعية حياة الناس".
وعبر بوتين عن امتنانه الخاص لعمال مناجم دونباس، الذين يظهرون في أصعب الظروف مثالا على الصمود
والموثوقية في عملهم، كما نوه بالعمل المثمر لعمال مناجم كوزباس.
وأكد أن السلطات الروسية، بالشراكة مع قطاع الأعمال، ستبذل قصارى جهدها لضمان التنمية المستدامة لصناعة الفحم؛ إذ يعتمد تعزيز إمكانات البلاد في مجال الوقود والطاقة بشكل كبير على نجاح عمال المناجم.
وأكد الرئيس أن السلطات الروسية ستواصل تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في صناعة الفحم في روسيا، بما في ذلك زيادة سعة خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا، وخط سكة حديد بام، وغيرها من خطوط السكك الحديدية.