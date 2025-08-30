https://sarabic.ae/20250830/الكرملين-بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بعيد-ميلاده-ويشيد-بإسهامه-في-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1104327801.html
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن سنوات عمله الطويلة كرئيس للدولة أكسبته احترامًا صادقًا
وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية إلى لوكاشينكو: "عزيزي ألكسندر، أهنئك من أعماق قلبي بعيد ميلادك. بفضل سنواتك الطويلة كرئيس للدولة، اكتسبت احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء".ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يقدر العلاقات الطيبة والرفاقية التي تسمح له بمناقشة القضايا الأكثر صعوبة بشكل منفتح وشامل، واتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر، تلبي بشكل كامل مصالح الشعبين الشقيقين في البلدين".وتمنى الرئيس الروسي أيضًا لزعيم بيلاروسيا "الصحة والسعادة والازدهار والنجاحات الجديدة".وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار".وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على توسيع فرص التعاون الصناعي، بما في ذلك في صناعة الطيران، وأضاف بوتين: "بالطبع، سنحتاج إلى مناقشة قضايا التعاون الصناعي. واتفقنا على أننا سنوسع هذا التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال العمل المشترك في مجال تصنيع الطائرات وصناعة الطيران".وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن سنوات عمله الطويلة كرئيس للدولة أكسبته احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء.
وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية إلى لوكاشينكو: "عزيزي ألكسندر، أهنئك من أعماق قلبي بعيد ميلادك. بفضل سنواتك الطويلة كرئيس للدولة، اكتسبت احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء".
وأشار بوتين إلى "الإسهام الشخصي لـ لوكاشينكو في تطوير العلاقات الودية والتعاون المتعدد الأوجه بين روسيا وبيلاروسيا، وحماية المصالح المشروعة المشتركة لموسكو ومينسك على الساحة الدولية".
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يقدر العلاقات الطيبة والرفاقية التي تسمح له بمناقشة القضايا الأكثر صعوبة بشكل منفتح وشامل، واتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر، تلبي بشكل كامل مصالح الشعبين الشقيقين في البلدين
وأضاف بوتين: "إننا سنواصل بالطبع الحوار البناء والهادف والعمل المشترك الوثيق لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلًا عن تعزيز مؤسسات الدولة الاتحادية، وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي".
وتمنى الرئيس الروسي أيضًا لزعيم بيلاروسيا "الصحة والسعادة والازدهار والنجاحات الجديدة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد بوتين، أن "روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج بارزة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار".
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على توسيع فرص التعاون الصناعي، بما في ذلك في صناعة الطيران، وأضاف بوتين: "بالطبع، سنحتاج إلى مناقشة قضايا التعاون الصناعي. واتفقنا على أننا سنوسع هذا التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال العمل المشترك في مجال تصنيع الطائرات وصناعة الطيران".
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية
مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.