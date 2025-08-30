الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/الكرملين-بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بعيد-ميلاده-ويشيد-بإسهامه-في-تطوير-العلاقات-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1104327801.html
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن سنوات عمله الطويلة كرئيس للدولة أكسبته احترامًا صادقًا... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T20:58+0000
2025-08-30T20:58+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
عيد ميلاد
التعاون الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102125811_0:53:3072:1781_1920x0_80_0_0_bd8cee475e1d3cfba3550bf47a706d43.jpg
وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية إلى لوكاشينكو: "عزيزي ألكسندر، أهنئك من أعماق قلبي بعيد ميلادك. بفضل سنواتك الطويلة كرئيس للدولة، اكتسبت احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء".ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يقدر العلاقات الطيبة والرفاقية التي تسمح له بمناقشة القضايا الأكثر صعوبة بشكل منفتح وشامل، واتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر، تلبي بشكل كامل مصالح الشعبين الشقيقين في البلدين".وتمنى الرئيس الروسي أيضًا لزعيم بيلاروسيا "الصحة والسعادة والازدهار والنجاحات الجديدة".وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار".وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على توسيع فرص التعاون الصناعي، بما في ذلك في صناعة الطيران، وأضاف بوتين: "بالطبع، سنحتاج إلى مناقشة قضايا التعاون الصناعي. واتفقنا على أننا سنوسع هذا التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال العمل المشترك في مجال تصنيع الطائرات وصناعة الطيران".وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.
https://sarabic.ae/20250429/بوتين-روسيا-وبيلاروسيا-حققتا-نتائج-متميزة-في-العلاقات-التجارية-والاقتصادية--1100013619.html
https://sarabic.ae/20250624/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يتواصلان-بشكل-دائم-1102025235.html
https://sarabic.ae/20250808/لوكاشينكو-وبوتين-يبحثان-لقاء-الرئيس-الروسي-مع-ويتكوف-ومقترحات-الجانب-الأمريكي-لمحادثات-السلام---1103513811.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102125811_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_21c078706fc5490e8a78a1f86499616d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, التعاون الدولي
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, التعاون الدولي

الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد ميلاده ويشيد بإسهامه في تطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا

20:58 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى أن سنوات عمله الطويلة كرئيس للدولة أكسبته احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء.
وبحسب الكرملين، قال بوتين في برقية إلى لوكاشينكو: "عزيزي ألكسندر، أهنئك من أعماق قلبي بعيد ميلادك. بفضل سنواتك الطويلة كرئيس للدولة، اكتسبت احترامًا صادقًا من المواطنين البيلاروسيين والروس على حد سواء".

وأشار بوتين إلى "الإسهام الشخصي لـ لوكاشينكو في تطوير العلاقات الودية والتعاون المتعدد الأوجه بين روسيا وبيلاروسيا، وحماية المصالح المشروعة المشتركة لموسكو ومينسك على الساحة الدولية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج متميزة في العلاقات التجارية والاقتصادية
29 أبريل, 15:22 GMT
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه "يقدر العلاقات الطيبة والرفاقية التي تسمح له بمناقشة القضايا الأكثر صعوبة بشكل منفتح وشامل، واتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر، تلبي بشكل كامل مصالح الشعبين الشقيقين في البلدين".
وأضاف بوتين: "إننا سنواصل بالطبع الحوار البناء والهادف والعمل المشترك الوثيق لتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات، فضلًا عن تعزيز مؤسسات الدولة الاتحادية، وتعزيز عمليات التكامل ذات المنفعة المتبادلة في الفضاء الأوراسي".
وتمنى الرئيس الروسي أيضًا لزعيم بيلاروسيا "الصحة والسعادة والازدهار والنجاحات الجديدة".
بوتين ولوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
الكرملين: بوتين ولوكاشينكو يتواصلان بشكل دائم
24 يونيو, 18:59 GMT
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد بوتين، أن "روسيا وبيلاروسيا حققتا نتائج بارزة في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية، حققنا نتائج باهرة، بصراحة، يتجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار. ووفقًا لبياناتكم، ربما أكثر بقليل، أما بياناتنا، فتتراوح بين 50 و51 مليار دولار، ووفقًا للبيانات البيلاروسية، تتراوح بين 51 و51 مليار دولار".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
8 أغسطس, 12:44 GMT
وأكد بوتين أن روسيا وبيلاروسيا اتفقتا على توسيع فرص التعاون الصناعي، بما في ذلك في صناعة الطيران، وأضاف بوتين: "بالطبع، سنحتاج إلى مناقشة قضايا التعاون الصناعي. واتفقنا على أننا سنوسع هذا التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال العمل المشترك في مجال تصنيع الطائرات وصناعة الطيران".
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة، والتجارة، والدفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала