https://sarabic.ae/20250819/بيلاروسيا-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-محادثات-بين-بوتين-وزيلينسكي-1103935241.html
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، أن بيلاروسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الرئيس... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T20:07+0000
2025-08-19T20:07+0000
2025-08-19T20:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا
ترامب
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن المتحدثة قولها عبر قناتها على "تلغرام": "لم تطلب بيلاروسيا دور الوسيط، ولا تطالب به، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق السلام في جمهوريتنا الشقيقة، فنحن مستعدون لتنظيم أي لقاء. وسنجري كل شيء على أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا لم يناقش هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".وقال ترامب ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يكشف-عن-السبب-الذي-يمكنه-من-الدخول-إلى-الجنة-1103934670.html
https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-الشأن-الأمريكي-السلام-المتكافئ-بين-موسكو-وواشنطن-سيدفع-ثمنه-أوكرانيا-والطموح-الأوروبي-1103931332.html
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يسعى-لأن-يكون-صانع-سلام-خبير-زيلينسكي-فقد-مصداقيته-1103915490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761310_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_2ebc9b109e8858ab365d943674bde867.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, ترامب, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أحداث بيلاروسيا, ترامب, دونالد ترامب
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
20:07 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 20:17 GMT 19.08.2025)
أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، أن بيلاروسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لم يناقشا هذا الموضوع.
ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن المتحدثة قولها عبر قناتها على "تلغرام": "لم تطلب بيلاروسيا دور الوسيط
، ولا تطالب به، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق السلام في جمهوريتنا الشقيقة، فنحن مستعدون لتنظيم أي لقاء. وسنجري كل شيء على أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا لم يناقش هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي.
واستضاف ترامب أمس الاثنين، زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض. ولم يستبعد سابقًا إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع بوتين وزيلينسكي مستقبلًا في حال نجاح المحادثات.
وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".
وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".
وتابع ترامب متحدثا عن نية الدول الأوروبية إرسال قوات إلى أوكرانيا: "فرنسا وألمانيا، وأيضا بريطانيا، تريد، كما تعلمون، أن يكون لديها قوات على الأرض".
وقال ترامب ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".
وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس
، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".
وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.
كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.