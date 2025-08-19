https://sarabic.ae/20250819/بيلاروسيا-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-محادثات-بين-بوتين-وزيلينسكي-1103935241.html

بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت، أن بيلاروسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، إلا أن الرئيس...

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" عن المتحدثة قولها عبر قناتها على "تلغرام": "لم تطلب بيلاروسيا دور الوسيط، ولا تطالب به، ولكن إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق السلام في جمهوريتنا الشقيقة، فنحن مستعدون لتنظيم أي لقاء. وسنجري كل شيء على أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن رئيس بيلاروسيا لم يناقش هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي.وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خلال مقابلة: "اتصلتُ بالرئيس بوتين، ونحاول ترتيب لقاء مع زيلينسكي. سنرى ما سيحدث هناك. وإذا نجح الأمر، فسأذهب إلى الاجتماع الثلاثي لإتمامه (التوصل لاتفاق). لا أخطط للمشاركة في أول اجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي حتى يتم الاجتماع في صيغة ثنائية".وأضاف: "لدي علاقة جيدة مع الرئيس بوتين والأهم أن أنهي معه هذه الحرب، وإذا لم تنتهي الحرب سيكون الوضع معقدا".وقال ترامب ردا على سؤال حول موقف المشاركين (الزعماء الأوروبيين) في الاجتماع من ضرورة تقديم كييف تنازلات إقليمية: "لقد تفهموا".وأكد ترامب أن روسيا تمتلك وتسيطر حاليا على 79 في المئة من دونباس، وأن أوكرانيا تفهم ما يعنيه ذلك، قائلا: "تم السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي، والآن يتحدثون عن دونباس، لكن دونباس، كما تعلمون، مملوكة لروسيا وتسيطر عليها بنسبة 79 في المئة. لذا، فهم (الأوكرانيون) يدركون ما يعنيه ذلك".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".وذكر أن القادة ناقشوا فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثلي موسكو وكييف في المفاوضات.كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.

