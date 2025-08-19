خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/خبير-في-الشأن-الأمريكي-السلام-المتكافئ-بين-موسكو-وواشنطن-سيدفع-ثمنه-أوكرانيا-والطموح-الأوروبي-1103931332.html
خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي
خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي
سبوتنيك عربي
تطرّق أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، الدكتور حبيب بدوي، إلى اللقاء الأخير في البيت الأبيض مع قادة بعض الدول الأوروبية ورئيس النظام الأوكراني... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T17:56+0000
2025-08-19T17:56+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وأشار إلى أن "العالم الذي عاش مرحلة الحرب الباردة من العام 1945 حتى 1999، يشهد في العام 2025 حالة من السلام المتكافئ بين روسيا القوية والولايات المتحدة الأمريكية، ستدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي".وأوضح بدوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقادة الأوروبيين وزيلينسكي يستند في جوهره إلى قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين وترامب، والتي مهدت له"، ويمكن وصفه بأنه "ضبط ترامبي للطموح الأوروبي"، مع انكفاء الدور الأوروبي على صعيد العلاقات الدولية، قائلاً: "نحن أمام زوال الهيمنة الأوروبية وأفول حلف الناتو". وأكد أن ترامب وضع "فيتو كاملا" على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ويسعى إلى "التعاون مع روسيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق السلام في شمال أوروبا، للحصول على جائزة نوبل".ورأى أستاذ العلاقات الدولية أن "أوروبا ستقف وحيدة إذا ما اختارت مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "الثلاثي الأوروبي القوي" المتمثّل بلندن وباريس وبرلين يسعى إلى "بلورة رؤية موحدة لدور أوروبي ما على المستويين القاري والدولي"، لافتا إلى أن "طرح تبادل الأراضي يُرعب الأوروبيين"، وعلى أوكرانيا وأوروبا شرب "الكأس المر"، لأنه "لا حل أمامهما سوى القبول بالسلام".ويوم الجمعة الماضية، جرت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية. وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-زعماء-أوروبا-أظهورا-تفهم-لحاجة-أوكرانيا-إلى-تنازلات-إقليمية-في-محادثات-البيت-الأبيض---عاجل--1103918576.html
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-بوتين-وترامب-أكدا-أن-الأزمة-حول-أوكرانيا-يجب-ألا-تتكرر---عاجل-1103915616.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي

17:56 GMT 19.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرّق أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، الدكتور حبيب بدوي، إلى اللقاء الأخير في البيت الأبيض مع قادة بعض الدول الأوروبية ورئيس النظام الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.
وأشار إلى أن "العالم الذي عاش مرحلة الحرب الباردة من العام 1945 حتى 1999، يشهد في العام 2025 حالة من السلام المتكافئ بين روسيا القوية والولايات المتحدة الأمريكية، ستدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي".
وأوضح بدوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقادة الأوروبيين وزيلينسكي يستند في جوهره إلى قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين وترامب، والتي مهدت له"، ويمكن وصفه بأنه "ضبط ترامبي للطموح الأوروبي"، مع انكفاء الدور الأوروبي على صعيد العلاقات الدولية، قائلاً: "نحن أمام زوال الهيمنة الأوروبية وأفول حلف الناتو".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: زعماء أوروبا أظهورا تفهما لضرورة تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية في محادثات البيت الأبيض
12:28 GMT

وأضاف الخبير في الشأن الأمريكي أن "العالم مقبل على ثنائية جديدة بين موسكو وواشنطن في إطار نظام عالمي جديد، حيث يسعى ترامب إلى إعادة صياغة المشهد الاقتصادي الدولي عبر صفقة كبرى مع روسيا، تحقق المصالح الأمريكية وتؤسس لشراكة اقتصادية واسعة".

وأكد أن ترامب وضع "فيتو كاملا" على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ويسعى إلى "التعاون مع روسيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق السلام في شمال أوروبا، للحصول على جائزة نوبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لافروف: بوتين وترامب أكدا أن الأزمة حول أوكرانيا يجب ألا تتكرر
11:15 GMT

وأوضح أن "الضمانات الأمريكية لكييف تقوم على جسر جوي أمريكي وتعاون مع روسيا لحفظ الحدود، فيما ترتكز الضمانات الروسية على قوتها الذاتية والعسكرية، باعتراف ترامب نفسه، الذي يتجنب أي صدام معها أو مع حلفائها".

ورأى أستاذ العلاقات الدولية أن "أوروبا ستقف وحيدة إذا ما اختارت مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "الثلاثي الأوروبي القوي" المتمثّل بلندن وباريس وبرلين يسعى إلى "بلورة رؤية موحدة لدور أوروبي ما على المستويين القاري والدولي"، لافتا إلى أن "طرح تبادل الأراضي يُرعب الأوروبيين"، وعلى أوكرانيا وأوروبا شرب "الكأس المر"، لأنه "لا حل أمامهما سوى القبول بالسلام".
ويوم الجمعة الماضية، جرت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала