خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي

خبير في الشأن الأمريكي: السلام المتكافئ بين موسكو وواشنطن سيدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي

تطرّق أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأمريكي، الدكتور حبيب بدوي، إلى اللقاء الأخير في البيت الأبيض مع قادة بعض الدول الأوروبية ورئيس النظام الأوكراني... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وأشار إلى أن "العالم الذي عاش مرحلة الحرب الباردة من العام 1945 حتى 1999، يشهد في العام 2025 حالة من السلام المتكافئ بين روسيا القوية والولايات المتحدة الأمريكية، ستدفع ثمنه أوكرانيا والطموح الأوروبي".وأوضح بدوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "اللقاء بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقادة الأوروبيين وزيلينسكي يستند في جوهره إلى قمة ألاسكا بين الرئيسين فلاديمير بوتين وترامب، والتي مهدت له"، ويمكن وصفه بأنه "ضبط ترامبي للطموح الأوروبي"، مع انكفاء الدور الأوروبي على صعيد العلاقات الدولية، قائلاً: "نحن أمام زوال الهيمنة الأوروبية وأفول حلف الناتو". وأكد أن ترامب وضع "فيتو كاملا" على انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ويسعى إلى "التعاون مع روسيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق السلام في شمال أوروبا، للحصول على جائزة نوبل".ورأى أستاذ العلاقات الدولية أن "أوروبا ستقف وحيدة إذا ما اختارت مواجهة روسيا"، مشيرا إلى أن "الثلاثي الأوروبي القوي" المتمثّل بلندن وباريس وبرلين يسعى إلى "بلورة رؤية موحدة لدور أوروبي ما على المستويين القاري والدولي"، لافتا إلى أن "طرح تبادل الأراضي يُرعب الأوروبيين"، وعلى أوكرانيا وأوروبا شرب "الكأس المر"، لأنه "لا حل أمامهما سوى القبول بالسلام".ويوم الجمعة الماضية، جرت محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع الرئيسين في قاعدة "إلمندورف- ريتشاردسون" العسكرية. وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت لمدة ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

