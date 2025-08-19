ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته

عربي
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يسعى-لأن-يكون-صانع-سلام-خبير-زيلينسكي-فقد-مصداقيته-1103915490.html
ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته
ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته
سبوتنيك عربي
علق الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه، لوكالة "سبوتنيك"، على اجتماع واشنطن، حيث استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T12:33+0000
2025-08-19T12:33+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ماري بورجيه: "كان اجتماع الأمس، في جوهره، بمثابة إلقاء مخلفات الصراع الأوكراني على عاتق أوروبا، الرسالة (الأمريكية) هي: هذا شأنكم، قوموا بتسويته بأنفسكم، عليكم دفع 100 مليار دولار، ثمن صواريخ باتريوت، ادفعوا المال لهذا ولذاك، عليكم أن تدفعوا".وأردف أن لسان حال الأمريكيين يسترسل بالقول: "أما نحن، فربما نكون مستعدين للقيام بأعمال تجارية، أي بيع صواريخ باتريوت، لكننا لن نستثمر سنتا واحدا في هذا الأمر".وأضاف ماري بوجيه: "يبدو لي أن التفاؤل الذي يتداول مبرر تماما، فزيلينسكي فقد مصداقيته وجنوده منهكون، يريد فلاديمير بوتين إنهاء الحرب ويفضل العلاقات التجارية، أما ترامب، فيسعى في المقام الأول إلى الأعمال التجارية ويريد أن يكون صانع سلام، وهكذا، يبدو الوضع الحالي ملائما لإنهاء الصراع".وتابع: "هذا سخيف، خاصة وأن الفرنسيين قد هزموا بالفعل في منطقة الساحل (الأفريقي)، وطردوا من أفريقيا، لذا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكننا محاربة الروس أو حتى دعم الأوكرانيين على أراضيهم".وختم: "هذا تصرف غير مسؤول تماما، هدف ماكرون وأوروبا ككل هو البقاء في دائرة الضوء، لا أن يهمشوا، كما حدث سابقا، إن الطريقة التي دفعهم بها ترامب إلى الخلفية هي وصمة عار على أوروبا".ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-زيلينسكي-لم-يرفض-تبادل-الأراضي-خلال-محادثاته-مع-ترامب-1103904013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
روسيا, تقارير سبوتنيك, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته

12:33 GMT 19.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
علق الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه، لوكالة "سبوتنيك"، على اجتماع واشنطن، حيث استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وقال ماري بورجيه: "كان اجتماع الأمس، في جوهره، بمثابة إلقاء مخلفات الصراع الأوكراني على عاتق أوروبا، الرسالة (الأمريكية) هي: هذا شأنكم، قوموا بتسويته بأنفسكم، عليكم دفع 100 مليار دولار، ثمن صواريخ باتريوت، ادفعوا المال لهذا ولذاك، عليكم أن تدفعوا".
وأردف أن لسان حال الأمريكيين يسترسل بالقول: "أما نحن، فربما نكون مستعدين للقيام بأعمال تجارية، أي بيع صواريخ باتريوت، لكننا لن نستثمر سنتا واحدا في هذا الأمر".
وأضاف ماري بوجيه: "يبدو لي أن التفاؤل الذي يتداول مبرر تماما، فزيلينسكي فقد مصداقيته وجنوده منهكون، يريد فلاديمير بوتين إنهاء الحرب ويفضل العلاقات التجارية، أما ترامب، فيسعى في المقام الأول إلى الأعمال التجارية ويريد أن يكون صانع سلام، وهكذا، يبدو الوضع الحالي ملائما لإنهاء الصراع".
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
إعلام: زيلينسكي لم يرفض تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ترامب
03:49 GMT

واستطرد: "سياسيون، مثل ماكرون، وحدهم يرددون بعناد في زاويتهم: كيف يمكن أن يكون هذا، وفرنسا أعلنت في وقت ما استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا؟".

وتابع: "هذا سخيف، خاصة وأن الفرنسيين قد هزموا بالفعل في منطقة الساحل (الأفريقي)، وطردوا من أفريقيا، لذا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكننا محاربة الروس أو حتى دعم الأوكرانيين على أراضيهم".
وختم: "هذا تصرف غير مسؤول تماما، هدف ماكرون وأوروبا ككل هو البقاء في دائرة الضوء، لا أن يهمشوا، كما حدث سابقا، إن الطريقة التي دفعهم بها ترامب إلى الخلفية هي وصمة عار على أوروبا".
ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала