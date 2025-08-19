https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يسعى-لأن-يكون-صانع-سلام-خبير-زيلينسكي-فقد-مصداقيته-1103915490.html
ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته
ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته
سبوتنيك عربي
علق الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه، لوكالة "سبوتنيك"، على اجتماع واشنطن، حيث استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T12:33+0000
2025-08-19T12:33+0000
2025-08-19T12:33+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6890fbea90db11f5b410154234c0343b.jpg
وقال ماري بورجيه: "كان اجتماع الأمس، في جوهره، بمثابة إلقاء مخلفات الصراع الأوكراني على عاتق أوروبا، الرسالة (الأمريكية) هي: هذا شأنكم، قوموا بتسويته بأنفسكم، عليكم دفع 100 مليار دولار، ثمن صواريخ باتريوت، ادفعوا المال لهذا ولذاك، عليكم أن تدفعوا".وأردف أن لسان حال الأمريكيين يسترسل بالقول: "أما نحن، فربما نكون مستعدين للقيام بأعمال تجارية، أي بيع صواريخ باتريوت، لكننا لن نستثمر سنتا واحدا في هذا الأمر".وأضاف ماري بوجيه: "يبدو لي أن التفاؤل الذي يتداول مبرر تماما، فزيلينسكي فقد مصداقيته وجنوده منهكون، يريد فلاديمير بوتين إنهاء الحرب ويفضل العلاقات التجارية، أما ترامب، فيسعى في المقام الأول إلى الأعمال التجارية ويريد أن يكون صانع سلام، وهكذا، يبدو الوضع الحالي ملائما لإنهاء الصراع".وتابع: "هذا سخيف، خاصة وأن الفرنسيين قد هزموا بالفعل في منطقة الساحل (الأفريقي)، وطردوا من أفريقيا، لذا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكننا محاربة الروس أو حتى دعم الأوكرانيين على أراضيهم".وختم: "هذا تصرف غير مسؤول تماما، هدف ماكرون وأوروبا ككل هو البقاء في دائرة الضوء، لا أن يهمشوا، كما حدث سابقا، إن الطريقة التي دفعهم بها ترامب إلى الخلفية هي وصمة عار على أوروبا".ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
https://sarabic.ae/20250819/إعلام-زيلينسكي-لم-يرفض-تبادل-الأراضي-خلال-محادثاته-مع-ترامب-1103904013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839839_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_11e922720dfb54ed2725f74fee6ede27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, تقارير سبوتنيك, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
روسيا, تقارير سبوتنيك, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته
علق الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه، لوكالة "سبوتنيك"، على اجتماع واشنطن، حيث استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.
وقال ماري بورجيه: "كان اجتماع الأمس، في جوهره، بمثابة إلقاء مخلفات الصراع الأوكراني على عاتق أوروبا، الرسالة (الأمريكية) هي: هذا شأنكم، قوموا بتسويته بأنفسكم، عليكم دفع 100 مليار دولار، ثمن صواريخ باتريوت، ادفعوا المال لهذا ولذاك، عليكم أن تدفعوا".
وأردف أن لسان حال الأمريكيين يسترسل بالقول: "أما نحن، فربما نكون مستعدين للقيام بأعمال تجارية، أي بيع صواريخ باتريوت، لكننا لن نستثمر سنتا واحدا في هذا الأمر".
وأضاف ماري بوجيه: "يبدو لي أن التفاؤل الذي يتداول مبرر تماما، فزيلينسكي فقد مصداقيته وجنوده منهكون، يريد فلاديمير بوتين إنهاء الحرب ويفضل العلاقات التجارية، أما ترامب، فيسعى في المقام الأول إلى الأعمال التجارية ويريد أن يكون صانع سلام، وهكذا، يبدو الوضع الحالي ملائما لإنهاء الصراع".
واستطرد: "سياسيون، مثل ماكرون، وحدهم يرددون بعناد في زاويتهم: كيف يمكن أن يكون هذا، وفرنسا أعلنت في وقت ما استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا؟".
وتابع: "هذا سخيف، خاصة وأن الفرنسيين قد هزموا بالفعل في منطقة الساحل (الأفريقي)، وطردوا من أفريقيا، لذا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكننا محاربة الروس أو حتى دعم الأوكرانيين على أراضيهم".
وختم: "هذا تصرف غير مسؤول تماما، هدف ماكرون وأوروبا ككل هو البقاء في دائرة الضوء، لا أن يهمشوا، كما حدث سابقا، إن الطريقة التي دفعهم بها ترامب إلى الخلفية هي وصمة عار على أوروبا".