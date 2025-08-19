https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يسعى-لأن-يكون-صانع-سلام-خبير-زيلينسكي-فقد-مصداقيته-1103915490.html

ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته

ترامب يسعى لأن يكون صانع سلام... خبير: زيلينسكي فقد مصداقيته

علق الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه، لوكالة "سبوتنيك"، على اجتماع واشنطن، حيث استضاف ترامب زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض.

وقال ماري بورجيه: "كان اجتماع الأمس، في جوهره، بمثابة إلقاء مخلفات الصراع الأوكراني على عاتق أوروبا، الرسالة (الأمريكية) هي: هذا شأنكم، قوموا بتسويته بأنفسكم، عليكم دفع 100 مليار دولار، ثمن صواريخ باتريوت، ادفعوا المال لهذا ولذاك، عليكم أن تدفعوا".وأردف أن لسان حال الأمريكيين يسترسل بالقول: "أما نحن، فربما نكون مستعدين للقيام بأعمال تجارية، أي بيع صواريخ باتريوت، لكننا لن نستثمر سنتا واحدا في هذا الأمر".وأضاف ماري بوجيه: "يبدو لي أن التفاؤل الذي يتداول مبرر تماما، فزيلينسكي فقد مصداقيته وجنوده منهكون، يريد فلاديمير بوتين إنهاء الحرب ويفضل العلاقات التجارية، أما ترامب، فيسعى في المقام الأول إلى الأعمال التجارية ويريد أن يكون صانع سلام، وهكذا، يبدو الوضع الحالي ملائما لإنهاء الصراع".وتابع: "هذا سخيف، خاصة وأن الفرنسيين قد هزموا بالفعل في منطقة الساحل (الأفريقي)، وطردوا من أفريقيا، لذا لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكننا محاربة الروس أو حتى دعم الأوكرانيين على أراضيهم".وختم: "هذا تصرف غير مسؤول تماما، هدف ماكرون وأوروبا ككل هو البقاء في دائرة الضوء، لا أن يهمشوا، كما حدث سابقا، إن الطريقة التي دفعهم بها ترامب إلى الخلفية هي وصمة عار على أوروبا".ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا

