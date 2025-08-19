https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يكشف-عن-السبب-الذي-يمكنه-من-الدخول-إلى-الجنة-1103934670.html
ترامب يكشف عن السبب الذي يمكنه من الدخول إلى الجنة
ترامب يكشف عن السبب الذي يمكنه من الدخول إلى الجنة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في تحقيق السلام في أوكرانيا، معتبرا أن إنقاذ الأرواح قد يكون مفتاحه لدخول الجنة. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T19:50+0000
2025-08-19T19:50+0000
2025-08-19T19:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة: "إذا استطعت منع قتل 7000 شخص أسبوعيا، فأعتقد أن ذلك سيكون جيدا. وإذا استطعت دخول الجنة، فسيكون ذلك (السلام في أوكرانيا) أحد الأسباب".وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض استمر حوالي ساعة، وبعد ذلك اجتمع ترامب مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250819/ترامب-يسعى-لأن-يكون-صانع-سلام-خبير-زيلينسكي-فقد-مصداقيته-1103915490.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_befb2789766ae1746a9fee347e873ad1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
ترامب يكشف عن السبب الذي يمكنه من الدخول إلى الجنة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يأمل في تحقيق السلام في أوكرانيا، معتبرا أن إنقاذ الأرواح قد يكون مفتاحه لدخول الجنة.
وقال ترامب خلال مقابلة: "إذا استطعت منع قتل 7000 شخص أسبوعيا، فأعتقد أن ذلك سيكون جيدا. وإذا استطعت دخول الجنة، فسيكون ذلك (السلام في أوكرانيا) أحد الأسباب".
وأضاف ترامب أنه "أنقذ العديد من الأرواح" من خلال دوره في تسوية التوترات بين باكستان والهند.
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض استمر حوالي ساعة، وبعد ذلك اجتمع ترامب مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة
عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".