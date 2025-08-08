https://sarabic.ae/20250808/لوكاشينكو-وبوتين-يبحثان-لقاء-الرئيس-الروسي-مع-ويتكوف-ومقترحات-الجانب-الأمريكي-لمحادثات-السلام---1103513811.html
لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المحادثات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".وأشارت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن نتائج المحادثات بشكل عام. ونوّه لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية نقلته وكالة "بيلتا" إلى أن بوتين، شأنه شأن المجتمع الروسي، يريد السلام ومستعد للمفاوضات.وأكد لوكاشينكو إمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.وتجدر الإشارة إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كان قد كشف أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبلبوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".
وأشارت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن نتائج المحادثات بشكل عام. ونوّه لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية نقلته وكالة "بيلتا" إلى أن بوتين، شأنه شأن المجتمع الروسي، يريد السلام ومستعد للمفاوضات.
وأشار لوكاشينكو إلى أن الهدنة الجوية بين أوكرانيا وروسيا ستكون خطوة أولى جيدة نحو تسوية سياسية. وتعليقًا على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على روسيا وأوكرانيا وقف الحرب خلال 50 يومًا، قال: "ليس هكذا تدار الأمور".
وأعلن لوكاشينكو استعداد بلاده تنظيم لقاء في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.
وأكد لوكاشينكو إمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية،
وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.
وتجدر الإشارة إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كان قد كشف أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.