لوكاشينكو وبوتين يبحثان لقاء الرئيس الروسي مع ويتكوف ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام
ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المحادثات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى لقاء...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".وأشارت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن نتائج المحادثات بشكل عام. ونوّه لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية نقلته وكالة "بيلتا" إلى أن بوتين، شأنه شأن المجتمع الروسي، يريد السلام ومستعد للمفاوضات.وأكد لوكاشينكو إمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.وتجدر الإشارة إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كان قد كشف أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبلبوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
12:44 GMT 08.08.2025
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
ناقش الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال محادثة هاتفية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المحادثات الروسية الأمريكية، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وجاء في تقرير نقلته وكالة "بيلتا" للأنباء في بيلاروسيا: "ناقش الرئيسان بالتفصيل لقاء الرئيس الروسي مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، ومقترحات الجانب الأمريكي لمحادثات السلام. وأطلع فلاديمير بوتين، ألكسندر لوكاشينكو بالتفصيل على المحادثات في الكرملين والاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأمريكي بشأن الاجتماع. ويجري حاليًا تحديد مكان اللقاء".
وأشارت إلى أن بوتين تحدث أيضًا عن نتائج المحادثات بشكل عام. ونوّه لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام غربية نقلته وكالة "بيلتا" إلى أن بوتين، شأنه شأن المجتمع الروسي، يريد السلام ومستعد للمفاوضات.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الهدنة الجوية بين أوكرانيا وروسيا ستكون خطوة أولى جيدة نحو تسوية سياسية. وتعليقًا على التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن على روسيا وأوكرانيا وقف الحرب خلال 50 يومًا، قال: "ليس هكذا تدار الأمور".

المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
لوكاشينكو: أدعم موقف بوتين بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بشكل مطلق
1 أغسطس, 12:14 GMT

وأعلن لوكاشينكو استعداد بلاده تنظيم لقاء في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب.

وصول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
11:45 GMT
وأكد لوكاشينكو إمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الرئيس الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.
وتجدر الإشارة إلى أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كان قد كشف أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.
إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية
