إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل

08.08.2025
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف ترامب: "يريدون لقائي"، متعهدًا ببذل "كل ما في وسعه" لإنهاء الصراع.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.
ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".
وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي شرطًا لعدم انعقاد القمة الأمريكية الروسية: "لا، لا ينبغي له ذلك".
وأضاف ترامب
: "يريدون لقائي"، متعهدًا ببذل "كل ما في وسعه" لإنهاء الصراع.
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.