إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-اجتماع-بوتين-وترامب-قد-يعقد-نهاية-الأسبوع-المقبل-1103512080.html
إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل
إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T12:08+0000
2025-08-08T12:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_0:200:2909:1836_1920x0_80_0_0_736eee8b543ef0f71746afe2c0964ac2.jpg
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف ترامب: "يريدون لقائي"، متعهدًا ببذل "كل ما في وسعه" لإنهاء الصراع.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-بوتين-وترامب-يجريان-محادثات-هاتفية-بشكل-متكرر-1103507866.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102497/45/1024974589_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_ce5801ec296e3c197d37e010aae3464d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل

12:08 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل التحضيرات للقمة، أن من المقرر مبدئيا عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع المقبل.
وأفادت شبكة أخبار أمريكية، بدراسة المجر وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا من بين الأماكن المحتملة لعقد الاجتماع.
ووفقاً لمصدر الشبكة، كانت المجر هي المكان المفضل الأول للجانب الروسي، بينما طرحت تركيا، لكنها "خيار مستبعد".
وأفادت "فوكس نيوز"، أن التحضيرات للقمة "واجهت صعوبات" بعد أن ذكر فلاديمير زيلينسكي بأن الدستور الأوكراني يشترط إجراء استفتاء وطني للموافقة على أي تنازلات إقليمية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، إن التواصل بين موسكو وكييف ليس شرطًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
إعلام: بوتين وترامب يجريان محادثات هاتفية بشكل متكرر
09:00 GMT

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان لقاء الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي شرطًا لعدم انعقاد القمة الأمريكية الروسية: "لا، لا ينبغي له ذلك".

وأضاف ترامب: "يريدون لقائي"، متعهدًا ببذل "كل ما في وسعه" لإنهاء الصراع.
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، يوم أمس الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала