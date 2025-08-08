https://sarabic.ae/20250808/الرئيس-البيلاروسي-مستعدون-لتنظيم-اجتماع-ثلاثي-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1103511647.html
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، استعداد بلاده تنظيم في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T11:45+0000
2025-08-08T11:45+0000
2025-08-08T12:58+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100315406_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_3047399346f34519bfb575076238926f.jpg
وأكد لوكاشينكو بإمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الزعيم الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.وكان قد كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.كما صرح بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-اجتماع-بوتين-وترامب-قد-يعقد-نهاية-الأسبوع-المقبل-1103512080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100315406_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_85ae6dc9626ac1abb081043ca473ee01.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
11:45 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 08.08.2025)
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، استعداد بلاده تنظيم في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأكد لوكاشينكو بإمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الزعيم الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.
وكان قد كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".
كما صرح بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.