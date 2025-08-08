الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/الرئيس-البيلاروسي-مستعدون-لتنظيم-اجتماع-ثلاثي-بشأن-أوكرانيا--عاجل-1103511647.html
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، استعداد بلاده تنظيم في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T11:45+0000
2025-08-08T12:58+0000
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100315406_0:0:2916:1640_1920x0_80_0_0_3047399346f34519bfb575076238926f.jpg
وأكد لوكاشينكو بإمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الزعيم الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.وكان قد كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.كما صرح بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-اجتماع-بوتين-وترامب-قد-يعقد-نهاية-الأسبوع-المقبل-1103512080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100315406_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_85ae6dc9626ac1abb081043ca473ee01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

الرئيس البيلاروسي: مستعدون لتنظيم اجتماع بين بوتين وترامب

11:45 GMT 08.08.2025 (تم التحديث: 12:58 GMT 08.08.2025)
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر.
وصول الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، استعداد بلاده تنظيم في مينسك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وأكد لوكاشينكو بإمكانية تنظيم مثل هذه المفاوضات في مينسك، وحسب قوله، سيكون بوتين سعيدا بلقاء ترامب في العاصمة البيلاروسية، وأضاف أن الزعيم الأمريكي سيكون سعيدا أيضا بهذا الاجتماع.
وكان قد كشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء خلال الأيام المقبلة.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
إعلام: اجتماع بوتين وترامب قد يعقد نهاية الأسبوع المقبل
12:08 GMT
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".
كما صرح بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала