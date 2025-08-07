https://sarabic.ae/20250807/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تواصل-مناقشاتها-مع-شركائها-في-أوروبا-وكييف-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1103493769.html

الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا

صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغو، يوم الخميس، عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، بأن الولايات المتحدة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال في إفادة صحفية: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا في أوروبا، وأوكرانيا. هدفنا النهائي هو إنهاء هذا النزاع، وجمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار، وإبرام سلام دائم".وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.

