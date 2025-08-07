https://sarabic.ae/20250807/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تواصل-مناقشاتها-مع-شركائها-في-أوروبا-وكييف-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1103493769.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغو، يوم الخميس، عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، بأن الولايات المتحدة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T18:39+0000
2025-08-07T18:39+0000
2025-08-07T18:39+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg
وقال في إفادة صحفية: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا في أوروبا، وأوكرانيا. هدفنا النهائي هو إنهاء هذا النزاع، وجمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار، وإبرام سلام دائم".وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
https://sarabic.ae/20250807/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-لـ-سبوتنيك-زيارة-ويتكوف-مهمة-وعقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-تسرع-حل-الأزمة-1103479631.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_89d80ad7c83b996878c0960c106f9c63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل مناقشاتها مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن التسوية في أوكرانيا
صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغو، يوم الخميس، عقب زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى موسكو، بأن الولايات المتحدة تواصل إجراء مناقشات مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن مسألة تسوية النزاع في أوكرانيا.
وقال في إفادة صحفية: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا في أوروبا، وأوكرانيا. هدفنا النهائي هو إنهاء هذا النزاع، وجمع جميع الأطراف على طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار، وإبرام سلام دائم".
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".
وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.
وقال: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار".
وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.