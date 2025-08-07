مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-لـ-سبوتنيك-زيارة-ويتكوف-مهمة-وعقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-تسرع-حل-الأزمة-1103479631.html
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة
سبوتنيك عربي
2025-08-07T13:10+0000
2025-08-07T13:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_0:90:2930:1738_1920x0_80_0_0_62e3ab01ff136eadfa7bf0f1499fde10.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الزيارة مهمة وتأتي في مرحلة حساسة، حيث تشهد فيها الأزمة بعض التوترات، مشددًا على ضرورة فحص كل ما يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى نهايته، إذا كان بالفعل يقصد إدارة الملف والمشهد بشكل يحقق وقف إطلاق النار، يعد أمرا محمودا.وتابع: "الطريقة والأسلوب الذي استُقبل بها ويتكوف في روسيا، ولقاء رأس الدولة، الرئيس فلاديمير بوتين، تعبير عن أن روسيا تضع أيضا الدور الأمريكي محل الاعتبار، بل تعتبره الدور الرئيسي الذي يمكن أن ينتشل أوروبا من المعركة الممتدة حتى الآن، ومنذ 4 سنوات".ويعتقد السفير حجازي أن هذه الجهود يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية، خاصة أن نوايا الإدارة الأمريكية - بحسب المعلن منها- توحي بأنهم يتطلعون لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، وحل الأزمة الراهنة.وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة لقاء الرئيس بوتين وترامب في تسريع الحل السياسي، أجاب السفير بأن أي اتصال مباشر وعلى مستوى القمة يسهم بكل تأكيد في ذلك، دبلوماسية القمة لها دور مهم في هذه الأمور، وشخصية الرئيس ترامب توحي بأن هناك مخارج دائما تطرح خارج الصندوق، وربما يستطيع إذا ما تم التوصل مع الرئيس بوتين في مباحثات ثنائية لمخرج، أن يتم تسويقه أوروبيا.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار".وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.وأضاف الدبلوماسي: "يعلم الجميع أن ترامب اتصل أمس، مباشرة بعد تقرير ويتكوف، بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين، وتحدث معهم حول هذه المسألة".وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".
https://sarabic.ae/20250806/استمر-3-ساعات-انتهاء-اجتماع-بوتين-والمبعوث-الخاص-للرئيس-الأمريكي-في-الكرملين---عاجل-1103437000.html
https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وواشنطن-اتفقتا-على-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-خلال-الأيام-المقبلة---1103464353.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437124_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_897c6bedc9889d72b605a97a0cb34477.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة

13:10 GMT 07.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
اعتبر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة المبعوث الأمريكي إلى روسيا مهمة للغاية، لا سيما فيما يتعلق باستمرار التواصل، إما لعقد قمة على مستوى الرؤساء، أو وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الزيارة مهمة وتأتي في مرحلة حساسة، حيث تشهد فيها الأزمة بعض التوترات، مشددًا على ضرورة فحص كل ما يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى نهايته، إذا كان بالفعل يقصد إدارة الملف والمشهد بشكل يحقق وقف إطلاق النار، يعد أمرا محمودا.
وتابع: "الطريقة والأسلوب الذي استُقبل بها ويتكوف في روسيا، ولقاء رأس الدولة، الرئيس فلاديمير بوتين، تعبير عن أن روسيا تضع أيضا الدور الأمريكي محل الاعتبار، بل تعتبره الدور الرئيسي الذي يمكن أن ينتشل أوروبا من المعركة الممتدة حتى الآن، ومنذ 4 سنوات".
ويعتقد السفير حجازي أن هذه الجهود يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية، خاصة أن نوايا الإدارة الأمريكية - بحسب المعلن منها- توحي بأنهم يتطلعون لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، وحل الأزمة الراهنة.
وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة لقاء الرئيس بوتين وترامب في تسريع الحل السياسي، أجاب السفير بأن أي اتصال مباشر وعلى مستوى القمة يسهم بكل تأكيد في ذلك، دبلوماسية القمة لها دور مهم في هذه الأمور، وشخصية الرئيس ترامب توحي بأن هناك مخارج دائما تطرح خارج الصندوق، وربما يستطيع إذا ما تم التوصل مع الرئيس بوتين في مباحثات ثنائية لمخرج، أن يتم تسويقه أوروبيا.
اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
استمر 3 ساعات... انتهاء اجتماع بوتين والمبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين
أمس, 11:44 GMT
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".
وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة
08:08 GMT
وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".
وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وأضاف الدبلوماسي: "يعلم الجميع أن ترامب اتصل أمس، مباشرة بعد تقرير ويتكوف، بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين، وتحدث معهم حول هذه المسألة".
وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".
