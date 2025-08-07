https://sarabic.ae/20250807/مساعد-وزير-الخارجية-الأسبق-لـ-سبوتنيك-زيارة-ويتكوف-مهمة-وعقد-قمة-بين-بوتين-وترامب-تسرع-حل-الأزمة-1103479631.html

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة

مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "سبوتنيك": زيارة ويتكوف مهمة وعقد قمة بين بوتين وترامب تسرع حل الأزمة

اعتبر السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن زيارة المبعوث الأمريكي إلى روسيا مهمة للغاية، لا سيما فيما يتعلق باستمرار التواصل، إما لعقد قمة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الزيارة مهمة وتأتي في مرحلة حساسة، حيث تشهد فيها الأزمة بعض التوترات، مشددًا على ضرورة فحص كل ما يثيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى نهايته، إذا كان بالفعل يقصد إدارة الملف والمشهد بشكل يحقق وقف إطلاق النار، يعد أمرا محمودا.وتابع: "الطريقة والأسلوب الذي استُقبل بها ويتكوف في روسيا، ولقاء رأس الدولة، الرئيس فلاديمير بوتين، تعبير عن أن روسيا تضع أيضا الدور الأمريكي محل الاعتبار، بل تعتبره الدور الرئيسي الذي يمكن أن ينتشل أوروبا من المعركة الممتدة حتى الآن، ومنذ 4 سنوات".ويعتقد السفير حجازي أن هذه الجهود يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية، خاصة أن نوايا الإدارة الأمريكية - بحسب المعلن منها- توحي بأنهم يتطلعون لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، وحل الأزمة الراهنة.وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة لقاء الرئيس بوتين وترامب في تسريع الحل السياسي، أجاب السفير بأن أي اتصال مباشر وعلى مستوى القمة يسهم بكل تأكيد في ذلك، دبلوماسية القمة لها دور مهم في هذه الأمور، وشخصية الرئيس ترامب توحي بأن هناك مخارج دائما تطرح خارج الصندوق، وربما يستطيع إذا ما تم التوصل مع الرئيس بوتين في مباحثات ثنائية لمخرج، أن يتم تسويقه أوروبيا.وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وأضاف أوشاكوف: "نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل: "تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد محتمل، لكن الطرفين بدآ التحضير المباشر لهذا الاجتماع المهم، ومن الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير، ولكن تم النظر في خيار عقد الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، ونحن متفائلون جدا بهذا الخيار".وتحدث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، عن خيار عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن أوشاكوف لم يعلق عليه، مقترحا التركيز على التحضير لقمة ثنائية.وقال أوشاكوف: "أما بالنسبة لخيار الاجتماع الثلاثي، الذي نوقش لسبب ما في واشنطن أمس، فقد ذكره الممثل الأمريكي ببساطة خلال اجتماع الكرملين، لكن هذا الخيار لم يناقش تحديدا، ترك الجانب الروسي هذا الخيار دون أي تعليق... نقترح، أولا وقبل كل شيء، التركيز على التحضير للقاء ثنائي مع ترامب، ونعتقد أن الأهم هو أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا".وصرح أوشاكوف للصحفيين بأن موسكو بدأت بالفعل بإبلاغ أصدقائها وشركائها، بنتائج اجتماع العمل الذي عقد أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف.وأضاف الدبلوماسي: "يعلم الجميع أن ترامب اتصل أمس، مباشرة بعد تقرير ويتكوف، بعدد من الشركاء الأوروبيين البارزين، وتحدث معهم حول هذه المسألة".وأضاف أوشاكوف: "أودّ الإشارة إلى أننا بدأنا بالفعل، باستخدام القنوات المناسبة، بإبلاغ أقرب شركائنا وأصدقائنا بالمسائل التي نوقشت خلال الاجتماع المذكور مع ويتكوف".

