بوتين وشي جين بينغ يناقشان آخر المستجدات في العلاقات الروسية الأمريكية - عاجل
سبوتنيك عربي
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا آخر المستجدات في العلاقات الروسية... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T13:42+0000
2025-08-31T13:42+0000
2025-08-31T13:46+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104339374_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_81735ef6b69065d5c236c1815d5c27db.jpg
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
13:42 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 31.08.2025)
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، ناقشا آخر المستجدات في العلاقات الروسية الأمريكية.