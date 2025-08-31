https://sarabic.ae/20250831/ويتكوف-اتصل-فورا-بترامب-بعد-اجتماعاته-مع-بوتين-1104329426.html
تقارير: ويتكوف اتصل فورا بترامب بعد اجتماعاته مع بوتين
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، اتصل فورا بالرئيس الأمريكي بعد اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين.
موسكو –سبوتنيك. ومع ذلك، نادرا ما يسرب محتوى هذه المحادثات إلى الحكومة، وفقا للصحيفة.في أوائل أغسطس/آب، استقبل بوتين ويتكوف في الكرملين، بعد الاجتماع، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات بشأن القضية الأوكرانية، وأن إشارات مماثلة وردت من ترامب.وفي وقت لاحق من الشهر، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع في ألاسكا.ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية، وعقب القمة، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بتسوية طويلة الأمد.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، اتصل فورا بالرئيس الأمريكي بعد اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرين.
موسكو –سبوتنيك. ومع ذلك، نادرا ما يسرب محتوى هذه المحادثات
إلى الحكومة، وفقا للصحيفة.
في أوائل أغسطس/آب، استقبل بوتين ويتكوف في الكرملين، بعد الاجتماع، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات بشأن القضية الأوكرانية، وأن إشارات مماثلة وردت من ترامب.
وفي وقت لاحق من الشهر، ناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع في ألاسكا.
ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية، وعقب القمة، صرح الرئيس الروسي بإمكانية التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، وأكد أن روسيا مهتمة بتسوية طويلة الأمد.