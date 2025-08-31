https://sarabic.ae/20250831/ترامب-يلمح-إلى-اعتقال-من-يقفون-وراء-قضية-التدخل-الروسي-المزعوم-في-الانتخابات-الأمريكية-1104329015.html
ترامب يلمح إلى اعتقال من يقفون وراء قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية
لا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال المتورطين في فضح خدعة "روسيا غيت" ونشرها. 31.08.2025
واشنطن –سبوتنيك. قال ترامب في مقابلة مع بوابة "ديلي كولر": "لا أعلم إن كانت سيعتقلوا، بل يجب أن يعتقلوا. ما فعلوه (المتورطون في فضح خدعة "التدخل الروسي المزعوم" ونشرها) هو عار".
وأضاف الرئيس الأمريكي، "لقد غشوا، وكذبوا، وارتكبوا الكثير من الأفعال السيئة، أفعال شريرة أضرت بالبلاد، وفعلوا بي ما لم يكن يجب أن يحدث أبدا".
وأضاف الرئيس الأميركي أن اعتقال رؤساء سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لن يزعجه.
وكان ترامب قد اتهم في وقت سابق الديمقراطيين الذين روّجوا نظرية علاقاته المزعومة بروسيا بأن تصرفاتهم ترقى إلى "الخيانة".
في الغرب ووسائل الإعلام الغربية، تُسمع اتهامات كثيرة ضد روسيا دون أي دليل، ولا تؤكد هذه الادعاءات لاحقا، كما حدث، على سبيل المثال، في موضوع التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وقد رفضت روسيا هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها.