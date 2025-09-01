https://sarabic.ae/20250901/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أن-مفاوضات-إسطنبول-بشأن-أوكرانيا-تسهم-في-التسوية-السلمية-للصراع-1104370363.html
أردوغان يؤكد لبوتين أن مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا تسهم في التسوية السلمية للصراع
أردوغان يؤكد لبوتين أن مفاوضات إسطنبول بشأن أوكرانيا تسهم في التسوية السلمية للصراع
وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان، أن "الرئيس أردوغان، أكد أن تركيا تواصل بذل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وأنه على قناعة بأن المفاوضات في إسطنبول تسهم في عملية السلام".كما أشار الرئيس التركي، في حديثه مع الرئيس الروسي، إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا ستستمر في التقدم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاستثمارات وقطاع الطاقة.كما أعلن الرئيس أردوغان، عن نجاح اختبار آلية ستتيح تمويل محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا.وقال أردوغان: "لقد حققنا نتائج ناجحة في عملية اختبار آلية المقاصة، التي ستلبي احتياجات محطة "أكويو" للطاقة النووية من التمويل من خلال مدفوعات شركة "بوتاش" للغاز".ويعد بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (بي أو أو).
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في الصين، أن محادثات إسطنبول بشأن أوكرانيا، "تسهم في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع".
وأعلنت الرئاسة التركية، في بيان، أن "الرئيس أردوغان، أكد أن تركيا تواصل بذل الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وأنه على قناعة بأن المفاوضات في إسطنبول تسهم في عملية السلام".
كما أشار الرئيس التركي، في حديثه مع الرئيس الروسي، إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا ستستمر في التقدم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدًا على استمرار التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاستثمارات وقطاع الطاقة.
وأضاف البيان أن الرئيسين ناقشا الأوضاع في غزة وسوريا، خلال الاجتماع.
كما أعلن الرئيس أردوغان، عن نجاح اختبار آلية ستتيح تمويل محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا.
وقال أردوغان: "لقد حققنا نتائج ناجحة في عملية اختبار آلية المقاصة، التي ستلبي احتياجات محطة "أكويو" للطاقة النووية من التمويل من خلال مدفوعات شركة "بوتاش" للغاز".
يذكر أن أول محطة نووية في تركيا "أكويو"، تبنى حاليًا بمشاركة روسية، وتتكون المحطة من 4 وحدات طاقة مزودة بمفاعلات من نوع "في في إي آر-1200" روسية الصنع من الجيل الثالث المطوّر (+3)، وستبلغ قدرة كل وحدة طاقة 1200 ميغاواط.
ويعد بناء محطة "أكويو" للطاقة النووية، أول مشروع في الصناعة النووية العالمية يتم تنفيذه باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (بي أو أو).