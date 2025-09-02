عربي
روسيا والصين توقعان أكثر من 20 وثيقة للتعاون عقب المحادثات في بكين
وجاء في تقرير للتلفزيون الرسمي الصيني: "وقّع الطرفان أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي، تغطي مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي والزراعة والتفتيش والحجر الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم والإعلام".ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، نقلا عن الرئيس شي جين بينغ، إنه "يتعين على الصين وروسيا، إنشاء مشاريع تعاون نموذجية وتعزيز تكامل عميق للمصالح (المشتركة بين البلدين)".وقال التلفزيون المركزي الصيني: "أجرى رئيسا الدولتين (روسيا والصين) تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين، قادمًا من مدينة تيانجين الصينية، حيث شارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.وفي وقت سابق من يوم أمس، اختُتمت أعمال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع ضمن إطار قمة "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الأحد إلى مدينة تيانجين الصينية، في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
روسيا والصين توقعان أكثر من 20 وثيقة للتعاون عقب المحادثات في بكين

أفاد التلفزيون المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين، وقّعتا عقب محادثات بين زعيمي البدين في العاصمة بكين، أكثر من 20 وثيقة حول التعاون الثنائي، تغطي على وجه الخصوص مجالات الطاقة وصناعة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وجاء في تقرير للتلفزيون الرسمي الصيني: "وقّع الطرفان أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي، تغطي مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي والزراعة والتفتيش والحجر الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم والإعلام".

ونقل تلفزيون الصين المركزي، عن الرئيس الصيني، قوله إن "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية كل منهما ونهضته، وتنسيق المواقف على الفور بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية لكلا البلدين، وتعزيز تطوير العلاقات الصينية الروسية بشكل أكبر".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية، نقلا عن الرئيس شي جين بينغ، إنه "يتعين على الصين وروسيا، إنشاء مشاريع تعاون نموذجية وتعزيز تكامل عميق للمصالح (المشتركة بين البلدين)".

وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خلال محادثات مشتركة في بكين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني: "أجرى رئيسا الدولتين (روسيا والصين) تبادلًا معمقًا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين، قادمًا من مدينة تيانجين الصينية، حيث شارك في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" وعقد عددا من اللقاءات الثنائية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، اختُتمت أعمال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية، واعتمد المشاركون إعلان تيانجين، وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع ضمن إطار قمة "شنغهاي بلس"، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس الأحد إلى مدينة تيانجين الصينية، في مستهل زيارة رسمية تستمر حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
