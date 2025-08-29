https://sarabic.ae/20250829/البيت-الأبيض-ترامب-يواصل-مساعيه-لعقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-1104301125.html
البيت الأبيض: ترامب يواصل مساعيه لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام غربية طالبا عدم كشف عن هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يستبعد احتمال لقاء فلاديمير زيلينسكي.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن جميع مواقف روسيا بشأن التسوية تم إبلاغها لكييف، وتم تسليم الأحكام إلى الجانب الأوكراني كتابيًا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوسائل إعلام غربية طالبا عدم كشف عن هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يستبعد احتمال لقاء فلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".
وأضاف بيسكوف: "يجب الإعداد لأي اجتماع قمة بشكل جيد حتى يتم الانتهاء من العمل الذي يجب تنفيذه أولًا على مستوى الخبراء".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن جميع مواقف روسيا بشأن التسوية تم إبلاغها لكييف، وتم تسليم الأحكام إلى الجانب الأوكراني كتابيًا.