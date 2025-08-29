https://sarabic.ae/20250829/الكرملين-بوتين-لا-يستبعد-احتمال-لقاء-زيلينسكي--عاجل-1104264358.html

الكرملين: بوتين لا يستبعد احتمال لقاء زيلينسكي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يستبعد احتمال لقاء فلاديمير زيلينسكي. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "بوتين لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع (مع زيلينسكي)"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الروسي يرى أن أي اجتماع على أعلى مستوى يجب أن يتم الإعداد له بشكل جيد".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن جميع مواقف روسيا بشأن التسوية تم إبلاغها لكييف، وتم تسليم الأحكام إلى الجانب الأوكراني كتابيًا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدينتي تيانجين وبكين، في إطار زيارته للصين.وقال بيسكوف للصحفيين: "ستتم معظم الرحلة في الصين، حيث سيكون هناك جزء في مدينة تيانجين مخصص لمنظمة "شنغهاي للتعاون" وقمة المنظمة و"شنغهاي +"، ثم جزء في بكين، وسيكون مخصصا للاتصالات الثنائية بين الرئيس شي (جين بينغ) والرئيس بوتين، والاحتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في الحرب ومقاومة اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية".وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد اليابان وفي الحرب العالمية الثانية.الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" يبرز دور رئاسة الصين وقمة "تيانجين 2025" في تعزيز التنمية المستدامةباحث في العلاقات الدولية: اجتماع بكين يعكس التوجه نحو صياغة نظام عالمي جديد

الكرملين, روسيا, فلاديمير بوتين