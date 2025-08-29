https://sarabic.ae/20250829/باحث-في-العلاقات-الدولية-اجتماع-بكين-يعكس-التوجه-نحو-صياغة-نظام-عالمي-جديد-1104260545.html

باحث في العلاقات الدولية: اجتماع بكين يعكس التوجه نحو صياغة نظام عالمي جديد

باحث في العلاقات الدولية: اجتماع بكين يعكس التوجه نحو صياغة نظام عالمي جديد

وأوضح سعد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو وبكين تعملان على إطلاق أنظمة بديلة بعيدًا عن الهيمنة الغربية، مثل نظام بديل لـ"سويفت"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون قد يستدرج قوى أخرى كالهند، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل الرسوم المفروضة عليها، ما يدفعها إلى تعزيز شراكتها مع روسيا والصين، ضمن إطار مجموعة "بريكس".وأضاف رئيس معهد "ورلد فيو" للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أن الصين تمثل "المنصة الكبرى" التي يُنظر إليها كمنافس قادر على إقصاء الولايات المتحدة عن "عرش التفوق الاقتصادي"، فيما "تحمل العروض العسكرية رسائل واضحة للغرب حول عزم هذه الدول على إحداث تحولات في المشهد الدولي والأوراسي على قاعدة المشاركة والاحترام"، لافتًا إلى أن "التحوّل في موازين القوى من الغرب إلى الشرق بات حقيقة كتب عنها العديد من القادة الغربيين تحت مسمى العقد الحاسم"، مؤكدًا أن ذلك يفتح المجال أمام "بروز شرعية دولية جديدة قائمة على الشراكة والتعددية"، تمهيدًا لإحداث "التحول المطلوب في النظام الأحادي القائم".وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقادة عدد من الدول الأخرى.‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل

