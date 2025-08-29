عربي
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران-عاجل
باحث في العلاقات الدولية: اجتماع بكين يعكس التوجه نحو صياغة نظام عالمي جديد
باحث في العلاقات الدولية: اجتماع بكين يعكس التوجه نحو صياغة نظام عالمي جديد
اعتبر الدكتور محمد سعد، رئيس معهد "ورلد فيو" للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أن "بيان الخارجية الصينية حول الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، يعكس مستوى متقدمًا من...
وأوضح سعد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو وبكين تعملان على إطلاق أنظمة بديلة بعيدًا عن الهيمنة الغربية، مثل نظام بديل لـ"سويفت"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون قد يستدرج قوى أخرى كالهند، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل الرسوم المفروضة عليها، ما يدفعها إلى تعزيز شراكتها مع روسيا والصين، ضمن إطار مجموعة "بريكس".وأضاف رئيس معهد "ورلد فيو" للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أن الصين تمثل "المنصة الكبرى" التي يُنظر إليها كمنافس قادر على إقصاء الولايات المتحدة عن "عرش التفوق الاقتصادي"، فيما "تحمل العروض العسكرية رسائل واضحة للغرب حول عزم هذه الدول على إحداث تحولات في المشهد الدولي والأوراسي على قاعدة المشاركة والاحترام"، لافتًا إلى أن "التحوّل في موازين القوى من الغرب إلى الشرق بات حقيقة كتب عنها العديد من القادة الغربيين تحت مسمى العقد الحاسم"، مؤكدًا أن ذلك يفتح المجال أمام "بروز شرعية دولية جديدة قائمة على الشراكة والتعددية"، تمهيدًا لإحداث "التحول المطلوب في النظام الأحادي القائم".وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقادة عدد من الدول الأخرى.‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
تابعنا عبر
اعتبر الدكتور محمد سعد، رئيس معهد "ورلد فيو" للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أن "بيان الخارجية الصينية حول الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، يعكس مستوى متقدمًا من العلاقات الثنائية، تجاوز البعد الاقتصادي والمالي ليتجه نحو صياغة نظام دولي يقوم على التعددية والشراكة الاستراتيجية غير الظرفية".
وأوضح سعد، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موسكو وبكين تعملان على إطلاق أنظمة بديلة بعيدًا عن الهيمنة الغربية، مثل نظام بديل لـ"سويفت"، مشيرًا إلى أن "هذا التعاون قد يستدرج قوى أخرى كالهند، التي تواجه تحديات متزايدة بفعل الرسوم المفروضة عليها، ما يدفعها إلى تعزيز شراكتها مع روسيا والصين، ضمن إطار مجموعة "بريكس".

ورأى سعد أن "الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، تحمل دلالات استراتيجية، أبرزها أن هذه القوى ليست معزولة، بل تعيد تنظيم صفوفها بعد سلسلة أحداث مفصلية، وتمتلك بنية صلبة يمكن البناء عليها في مواجهة الهيمنة الغربية"، كما لفت إلى أن "اجتماع بكين بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية، يشكل منصة سياسية لإعادة تأكيد متانة هذا المحور، الذي يمثّل جزءًا من تكتل دبلوماسي متماسك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
أمس, 17:24 GMT
وأضاف رئيس معهد "ورلد فيو" للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أن الصين تمثل "المنصة الكبرى" التي يُنظر إليها كمنافس قادر على إقصاء الولايات المتحدة عن "عرش التفوق الاقتصادي"، فيما "تحمل العروض العسكرية رسائل واضحة للغرب حول عزم هذه الدول على إحداث تحولات في المشهد الدولي والأوراسي على قاعدة المشاركة والاحترام"، لافتًا إلى أن "التحوّل في موازين القوى من الغرب إلى الشرق بات حقيقة كتب عنها العديد من القادة الغربيين تحت مسمى العقد الحاسم"، مؤكدًا أن ذلك يفتح المجال أمام "بروز شرعية دولية جديدة قائمة على الشراكة والتعددية"، تمهيدًا لإحداث "التحول المطلوب في النظام الأحادي القائم".

وأعلنت الصين أن 26 زعيما من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقادة عدد من الدول الأخرى.
‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
