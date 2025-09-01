https://sarabic.ae/20250901/حماس-تعلق-على-الخطة-الأمريكية-قطاع-غزة-ليس-للبيع-1104381092.html

"حماس" تعلق على الخطة الأمريكية: قطاع غزة ليس للبيع

"حماس" تعلق على الخطة الأمريكية: قطاع غزة ليس للبيع

رفضت حركة حماس الفلسطينية، بشدة، ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية حول خطة مزعومة للسيطرة الأمريكية على قطاع غزة، تهدف إلى إخلاء سكانه وتحويل القطاع إلى "منطقة...

ونقلت وكالة إخبارية غربية عن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قوله ردًا على الخطة المزعومة: "انقعوها واشربوا ماءها، كما يقول المثل الفلسطيني"، مؤكدًا أن "غزة ليست للبيع".من جانبه، قال مسؤول آخر في "حماس"، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة غربية: "نرفض أي خطط تهدف إلى تهجير شعبنا أو بقاء المحتل على أرضنا. هذه خطط ظالمة وعديمة القيمة".وكانت صحيفة غربية، قد كشفت عن وثيقة سرية تتألف من 38 صفحة تداولتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن خطة طموحة لإعادة تشكيل مستقبل قطاع غزة بعد الحرب. وتتضمن الخطة وضع القطاع تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع تحويله إلى ما أطلق عليه ترامب لقب "ريفييرا الشرق الأوسط". ووفقا للخطة، سيحصل كل فلسطيني يملك أرضا على "رمز رقمي" صادر عن صندوق خاص بإعادة التكوين الاقتصادي.ويمكن استبدال هذا الرمز لاحقا بشقة في واحدة من 6 إلى 8 مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخطط بناؤها في القطاع أو استخدامه لتمويل بداية حياة جديدة في الخارج.وتشمل التعويضات المالية لمن يختار المغادرة دفعة نقدية بقيمة 5000 دولار، بالإضافة إلى دعم مالي لتغطية إيجار لمدة 4 سنوات ومصاريف غذاء لعام كامل.وتشير الحسابات الواردة في الوثيقة إلى أن "كل مغادرة فردية ستخفض التكاليف على الصندوق بنحو 23 ألف دولار، مقارنة بتكاليف إبقاء الأفراد في مناطق محمية مع توفير خدمات دعم الحياة". كما شاركت "مجموعة بوسطن الاستشارية" في التخطيط المالي للمشروع. ومع ذلك، أكدت الشركة الاستشارية أن العمل على الخطة لم يكن معتمدًا رسميًا، مشيرة إلى أن اثنين من كبار الشركاء الذين أشرفوا على النمذجة المالية تم فصلهما لاحقا. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

