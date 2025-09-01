https://sarabic.ae/20250901/أمومة-بديلة-تمنح-أطفال-غزة-الأيتام-أملا-في-الحياة-1104235364.html

أمومة بديلة تمنح أطفال غزة الأيتام أملا في الحياة

تسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في زيادة معاناة الأطفال الأيتام الذين واجهوا عواقب مأساوية للغاية، في ظل الغارات الجوية والاعتداءات المستمرة،... 01.09.2025

ويواجه آلاف الأطفال الأيتام مستقبلا مجهولا، بعد أن فقدوا ذويهم في الحرب، وبحسب وزارة الصحة في غزة فإن "عدد الأيتام في قطاع غزة تجاوز 30 ألف طفل، ويعاني الأطفال الأيتام الذين فقدوا ذويهم بسبب الحرب، حيث يعيش معظمهم بظروف قاسية لا تتوفر فيها أبسط حقوقهم في الرعاية والأمان والصحة والتعليم، وكل مقومات العيش الكريم التي تنص عليها المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل".وتقول أم العبد لوكالة "سبوتنيك": "حفيدي أنس كان يلعب بطائرة ورقية، ثم ذهب لإحضارها بعدما وقعت على سطح الجيران، وفي هذا الوقت سقط صاروخ على المنزل، واستشهد والديه وأخته الصغيرة، ثم عاد ليشاهد منزل العائلة تحت الركام، وحاله كحال بقية الأيتام، يعاني من وضع نفسي صعب، وأحاول التخفيف عنه وعلى باقي الأيتام، لكنهم يحتاجون إلى كثير من الأمور التي لا أستطيع تأمينها".وتضيف: "هناك عدد من الأيتام أعتني بهم، والذين فقدوا عائلاتهم جراء القصف، وأقدم لهم ما في وسعي، رغم صعوبة الظروف، لكن أكثر ما أعانيه هو الحالة النفسية الصعبة التي يصابون بها، كلما تذكروا أحداث الحرب، وهناك طبيب نفسي يأتي كل فترة إلى المخيم، ويقدم لهم مساعدات نفسية، ونحن هنا ثلاث عائلات نعيش مع بعض في خيمة واحدة مليئة بالأيتام، وأتمنى أن أبقى قوية لكي أساعد هؤلاء الأطفال، وأقدم لهم الرعاية والعطف والحنان ".ولم يحصل أطفال غزة على طفولة آمنة ومستقرة، وباتوا يعيشون في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث الخيام الهشة والنزوح القسري والمأساة اليومية المستمرة، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولم يبق لأيتام غزة سوى الذكريات، ويواجهون مصيرا مجهولا.وليس بعيدا عن أم العبد، تعتني أم أحمد الجبور التي فقدت زوجها وأولادها خلال الحرب بأحفادها الأيتام، وتقول لوكالة "سبوتنيك": "خلال الحرب فقد أحفادي الأب والأم، وأنا أعتني بهم رغم كبر سني، ولا أستطيع وصف حالتي وحالتهم الصعبة، وهذه الظروف الحالية فيها كل أنواع الحرمان، حرمان الفقد، وحرمان الطعام والشراب و الأمن، ونزوح قاتل من مكان إلى آخر، ونتمنى أن تنتهي الحرب، ويتم الاهتمام بشكل كبير في أيتام غزة".وتقول نيفين عبد الهادي مديرة الصحة النفسية في غزة لـ "سبوتنيك": "أكثر من 30 ألف يتيم في قطاع غزة، فقدوا والديهم أو أحدهما خلال الحرب، وهذه الفئة تعاني بشكل كبير، لا يشعر أيتام غزة بالأمان، ولا يتوفر لهم الطعام والمسكن، وكل حقوق المشروعة للأطفال، باتت منزوعة في قطاع غزة". وتتفاقم التحديات القانونية والاجتماعية، لتتجاوز الأثر النفسي، حيث أن مجمل الأطفال باتوا كأنهم مجهولين الهوية إذ لم يعرف لهم أقارب، وتعثرت إجراءات الكفالة القانونية جراء ظروف الحرب وعدم عمل المحاكم بشكل طبيعي، ليبقى مصير العشرات منهم معلّقا، دون رعاية رسمية، ودون مدرسة، ودون منزل، في ظل غياب الأنظمة الراعية للأيتام.

