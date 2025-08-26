https://sarabic.ae/20250826/مشروع-إمداد-المياه-المحلاة-ينقذ-600-ألف-نازح-في-قطاع-غزة-من-العطش-1104113849.html

مشروع إمداد المياه المحلاة ينقذ 600 ألف نازح في قطاع غزة من العطش

استأنفت إسرائيل، حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من إعلان وقف لإطلاق النار في القطاع، وكانت إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق في 19 يناير الماضي، لوقف إطلاق... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وتفرز الحرب المتواصلة على قطاع غزة، معاناة إنسانية متعددة الأوجه، بين موت وحصار وجوع ومرض ونزوح، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة، وخسر مئات الآلاف من سكان قطاع غزة مصدرهم للمياه النظيفة وغير النظيفة، إثر تدمير شبكات المياه، وقطع إسرائيل للتيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الرئيسية وقطع الإمدادات القادمة من شركة المياه الإسرائيلية.مشروع خط المياه المحلاةوفي ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها القطاع بعد الانهيارالشبه الكامل لمرافق المياه، وصل مشروع إمداد خط المياه المحلاة الإماراتي من مصر إلى خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى مرحلته الأخيرة، كخطوة مهمة لإمداد مئات الآلاف من السكان النازحين بالمياه المحلاة، في منطقة المواصي غرب خان يونس.ويضيف: "قدرة الخط الإنتاجية تقدر بـ 10 آلاف متر مكعب من المياه المحلاة، ومدة المشروع شهر، ونحن نعمل منذ حوالي 20 يوما، وانجزنا أكثر من 60% من الأنابيب، وسنكمل قريبا كافة التجهيزات ليكون خط المياه جاهزا، ونقدم المياه لقرابة 600 ألف نازح بواقع 15 لتر لكل فرد، وهو الحد الأدنى لحصة الفرد من المياه المحلاة يوميا حسب المعايير الدولية".ويشير مقادمة إلى أن صهاريج المياه التي تصل إلى النازحين، تسببت في إرهاقهم جسديا وماديا، مما زاد من صعوبة حياتهم، ويتطلع النازحون في مواصي خان يونس، إلى بدء وصول المياه إليهم، حتى يلقى عن كاهلهم بعضا من المعاناة اليومية بالوقوف لساعات طويلة في طوابير للحصول على كميات محدودة من المياه، غالبا ما تكون غير صالحة للشرب.وأعلن الجيش الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي، أنه بتوجيه من المستوى السياسي صادق على مبادرة الإمارات لمد خط مياه من محطة تحلية في مصر إلى منطقة المواصي في قطاع غزة، ويأتي ذلك بعدما أعلنت دولة الإمارات عن تنفيذ أكبر مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وذلك عبر خط ناقل جديد بقطر 315 ملم وطول 7 كيلومتر يربط محطة التحلية الإماراتية في مصر بمناطق النزوح بين محافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.ارتفاع نسبة تلوث مصادر المياه بسبب الحربوكشفت دراسة أجراها مختبر الصحة العامة في قطاع غزة عن مخاطر كبيرة على الصحة العامة، نتيجة ارتفاع نسب تلوث المصادر المختلفة للمياه بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.وتعرضت أكثر من 80% من مرافق المياه في قطاع غزة إلى التدمير جراء الحرب، ووصلت مستويات الملوحة في آبار المياه الجوفية إلى مستويات حرجة، مما يعكس تسربا كبيرا لمياه البحر، وأدى الضرر الذي لحق بشبكات الصرف الصحي إلى زيادة خطر تلوث المياه الجوفية.وفي 7 أكتوبر 2023، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

