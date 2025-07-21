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الجوع والعطش يلاحق الفلسطينيين... تعطل آبار المياه يؤزم المشكلة
الجوع والعطش يلاحق الفلسطينيين... تعطل آبار المياه يؤزم المشكلة
سبوتنيك عربي
توقف الضخ، اليوم الاثنين، بشكل كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية في الضفة الغربية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T15:09+0000
2025-07-21T15:09+0000
فلسطين المحتلة
أخبار الضفة الغربية
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العطش
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قالت مصلحة المياه الفلسطينية إن "مجموعة من آبار المياه التابعة لها في شرق مدينة رام الله يستفيد منها نحو 70 ألف فلسطيني تعطلت بعد أن هاجمها مستوطنون إسرائيليون".وأضافت أن طواقمها فقدت التحكم على كامل المنظومة المائية بفعل الاعتداءات، مما أدى إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية ".وذكرت أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه".كما يعاني قطاع غزة أيضا من نقص حاد في المياه والغذاء وسط مطالبات أممية بفك الحصارعن القطاع المنكوب بعد سنوات من الحرب القاسية التي أودت بالكثير من الضحايا وتسببت بدمار واسع في البنية التحيتية للقطاع.ويلقى الكثيرمن الفلسطينيين حتفهم أثناء محاولاتهم اليائسة الحصول على المساعدات الغذائية.
https://sarabic.ae/20250721/حصيلة-مجهولة-لضحايا-منتظري-المساعدات-في-غزة-إسرائيل-تجهز-خطة-بديلة-للمدينة-الإنسانية-1102860849.html
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فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العطش
فلسطين المحتلة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العطش

الجوع والعطش يلاحق الفلسطينيين... تعطل آبار المياه يؤزم المشكلة

15:09 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
توقف الضخ، اليوم الاثنين، بشكل كامل من آبار ومحطات المياه في منطقة عين سامية في الضفة الغربية.
قالت مصلحة المياه الفلسطينية إن "مجموعة من آبار المياه التابعة لها في شرق مدينة رام الله يستفيد منها نحو 70 ألف فلسطيني تعطلت بعد أن هاجمها مستوطنون إسرائيليون".

ووصفته بأنه "تطور غير مسبوق أدى إلى توقف الضخ كليا من آبار ومحطات المياه في المنطقة ".

وأضافت أن طواقمها فقدت التحكم على كامل المنظومة المائية بفعل الاعتداءات، مما أدى إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية ".
وذكرت أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
حصيلة مهولة لضحايا منتظري المساعدات في غزة.. إسرائيل تجهز خطة بديلة "للمدينة الإنسانية"
06:39 GMT
كما يعاني قطاع غزة أيضا من نقص حاد في المياه والغذاء وسط مطالبات أممية بفك الحصارعن القطاع المنكوب بعد سنوات من الحرب القاسية التي أودت بالكثير من الضحايا وتسببت بدمار واسع في البنية التحيتية للقطاع.
ويلقى الكثيرمن الفلسطينيين حتفهم أثناء محاولاتهم اليائسة الحصول على المساعدات الغذائية.
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