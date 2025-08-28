https://sarabic.ae/20250828/الرحمة-أقوى-من-الحصار-أهالي-غزة-يتقاسمون-لقمة-العيش-مع-حيواناتهم-رأفة-بحياتهم-1104155708.html

الرحمة أقوى من الحصار... أهالي غزة يتقاسمون لقمة العيش مع حيواناتهم رأفة بحياتهم

يزداد الوضع تعقيدا في قطاع غزة، وسط تصاعد التحذيرات الأممية بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع الذي يرزح تحت حصار محكم يمنع وصول الغذاء والدواء، فيما أعلنت الأمم... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وفيما الكارثة الإنسانية تتمدد، أصبحت لقمة العيش رحلة قد تكلف أبناء غزة حياتهم، في ظل جوع مستشري لم يترك حتى للحيوانات ما تأكله من فتات الأرض، ما دفع الأهالي إلى مشاركة حيواناتهم الأليفة القليل من طعامهم، حتى لا ينفقون من الجوع.ويقول الطفل محمود لوكالة "سبوتنيك": "القطط، وباقي الحيوانات تموت من الجوع، وتصاب بأمراض، ولقد رافقتني القطط منذ بداية الحرب، وعانت مثلنا من النزوح والخوف، ولقد قضى الجوع على اثنتين، وبقيت هذه القطة التي أتقاسم معها الطعام".ويشير محمود إلى أن "القطة باتت نحيلة وشعرها يتساقط بكثافة، لنفاد الطعام الخاص بها، ورغم أن الطعام المتوفر قليل ولا يكفي، لكنني أقدم إليها شيئا قليلا لتأكله".ويضيف:" لدي بعض معلبات التونة، وأقدمه للقطة على فترات مع بعض الماء والخبز، وكانت هذه القطة متعبة جدا، حتى أنها لا تتحرك، وعندما علمت بوجود مؤسسة للعناية بالحيوانات ما زالت تعمل فرحت كثيرا، وصرت أجلب القطة إلى المؤسسة كي يطعموها ويقدموا لها العلاج".وتبذل المؤسسات والجمعيات الحيوانية المتبقية في القطاع، جهودا مضاعفة في توفير الغذاء والحماية والمأوى للحيوانات خلال الحرب المستمرة، ومن بين هذه المؤسسات جمعية "سلالة" لرعاية الحيوانات، حيث ما زالت هذه المؤسسة تقوم بالرغم من الظروف باستقبال حيوانات جائعة ومصابة نتيجة الحرب، ويعملون على إنقاذها وعلاجها وتقديم الطعام لها.ويقول رئيس جمعية "سلالة" لرعاية الحيوانات الضالة في قطاع غزة، سعيد العر لـ "سبوتنيك": "قبل الحرب كنا في مؤسسة سلالة نقدم الرعاية الحيوانية، لقرابة 450 كلب و120 قطة، ونقدم رعاية خاصة للحيوانات الأليفة والضالة، ونوفر الطعام والأدوية ونعالج الحيوانات ذات الإعاقة الحركية من رفح جنوبا إلى بيت حانون شمالا، وبعد الحرب نزحت من مدينة غزة، وتغير كل شيء، وصرنا ننتقل من مكان إلى آخر، ولم أستطع إحضار سوى 25 كلب يعاني من إعاقة، وأما القطط فنقلنها منذ بداية الحرب، إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، وعشنا معهم فترة، قبل أن ننزح مجددا إلى خان يونس".ولم يتمكن العر من إجلاء كل الحيوانات الموجودة داخل الملجأ الموجود في مدينة غزة، ما اضطره لإجلاء جزء منها، فعددها كبير ولا تتوفر وسيلة نقل مناسبة في ظل الحرب المستمرة.ويضيف: "القطط والكلاب وجميع الحيوانات تضررت بشكل كبير بسبب الحرب، ومع اشتداد المجاعة في قطاع غزة، جاع المواطنون، وأيضا أصبحت الحيوانات تجوع لفترات طويلة، ومنع وصول الطعام المخصص للحيوانات، وإذا توفر القليل منه، يباع بسعر مرتفع جدا، وكذلك هناك نقص في الأدوية والعلاج الخاص بالحيوانات، ومنذ بداية الحرب لا تتوفر الطعوم الخاصة بالحيوانات، خاصة الحيوانات المولودة حديثا، والتي من الممكن أن تعاني من الأمراض والفيروسات".ويشير العر إلى أن وضع الحيوانات "أصبح كارثي من كل النواحي، حيث يوجد كثير منها مصابة، وأخرى مريضة وجائعة ولا تجد ما تأكله، وهناك نقص كبير في الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسة، وكمية الطعام المتوفرة قليلة وتكاد تنفد".ويقول العر: "المعاناة تصل إلى الحيوانات العاملة، مثل الخيول والحمير، والتي باتت بديلا للسيارات، وتنقل الناس والأمتعة من مكان إلى آخر، وكثير منها يعاني من الجوع والمرض، لذلك قمنا بعمل نقطة طبية لهذه الحيوانات على طريق البحر، كي نساعدها بالعلاج والطعام قدر الإمكان".وأشار إلى أن "هناك أعداد كبيرة من الحيوانات قتلت في الحرب وتحت الركام ومن سوء التغذية والأمراض، وبعض الحيوانات التي تسوء حالتها الصحية في مخيمات النزوح، وتحتاج إلى علاج دائم أقوم بوضعها في المؤسسة".وقال المرصد في بيان: "الاستهداف الإسرائيلي للثروة الحيوانية بغزة يأتي ضمن سياسة مدروسة تهدف لتجويع السكان وتجفيف مواردهم الغذائية وفرض معاناة إنسانية ونفسية شديدة عليهم".وبيّن المرصد الأورومتوسطي أن التقديرات قبل الحرب كانت تشير إلى وجود نحو 20 ألف حمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى أعداد من الخيول والبغال تستخدم كحيوانات عاملة، ووفقا للمعطيات، فقد نفق نحو 43% من هذه الحيوانات حتى أغسطس 2024، فيما تُظهر التقديرات الأحدث أن ما تبقى منها اليوم لا يتجاوز 6%.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 62,819 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 158,629 آخرين.

