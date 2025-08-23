مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات
وقال إبراهيم عبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحصار الذي فرضته إسرائيل ومنع إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هذا أثّر بشكل كبير جدًا"، كاشفًا عن أن "ما يدخل من المساعدات هو كميات محدودة ولا تصل إلى 1%، حيث كانت تدخل من 400 إلى 500 شاحنة يوميًا، وحاجة القطاع أكثر من 600 شاحنة".وعن الواقع الصحي في القطاع، وصفه إبراهيم بـ"السيء جدًا"، موضحًا أن "إسرائيل دمرت أكبر مستشفى في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء، الذي خرج عن الخدمة تمامًا". وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة: "كان هناك 3 مستشفيات "الإندونيسي" ومستشفى "كمال عدوان" وأيضا مستشفى آخر للخدمات الطبية العسكرية وكلها أصبحت خارج الخدمة".وكشف إبراهيم أنه "في الجنوب أو في الوسط، بقي فقط مستشفى "شهداء الأقصى" وهناك مستشفى "ناصر" لكنه لا يعمل إضافة إلى تدمير مستشفى "غزة الأوروبي" في جنوب شرق مدينة خان يونس، وهذا المستشفى من أكبر المستشفيات التي كانت تخدم محافظتي رفح وخان يونس وتم تدميره الآن".وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، على أن "الأوضاع الصحية كارثية، إضافة إلى غياب المستخدمات الطبية"، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب من عشرين ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج إلا أن إسرائيل تعمل على منعهم".كما كشف عن "وجود نحو 600 إلى 700 ألف فلسطيني في منطقة الوسط"، مؤكدًا أن "الأوضاع كارثية والجوع قاتل ولا يوجد أي أمل لانفراج قريب".الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزةباسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات

06:32 GMT 23.08.2025 (تم التحديث: 06:33 GMT 23.08.2025)
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
حصري
تطرق مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا، وللمرة الأولى، حالة المجاعة الكارثية في غزة، إضافة إلى الأوضاع الصحية في القطاع، مؤكدًا على "أهمية هذا التقرير ولو أنه جاء متأخرًا لأن مؤشرات المجاعة، التي يعيشها الناس في قطاع غزة، واضحة منذ 23 شهرًا".
وقال إبراهيم عبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحصار الذي فرضته إسرائيل ومنع إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هذا أثّر بشكل كبير جدًا"، كاشفًا عن أن "ما يدخل من المساعدات هو كميات محدودة ولا تصل إلى 1%، حيث كانت تدخل من 400 إلى 500 شاحنة يوميًا، وحاجة القطاع أكثر من 600 شاحنة".

وأوضح أن "تقرير الأمم المتحدة هو صرخة في وجه العالم وعار على المجتمع الدولي أن تستمر هذه المجاعة بهذه الطريقة"، داعيًا "العالم لاتخاذ قرارات أكثر جرأة وأخلاقية"، مضيفًا: "حتى الآن لم تُتخذ أي عقوبات تجاه إسرائيل، وبقيت المساعدات تدخل بطريقة شحيحة".

وعن الواقع الصحي في القطاع، وصفه إبراهيم بـ"السيء جدًا"، موضحًا أن "إسرائيل دمرت أكبر مستشفى في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء، الذي خرج عن الخدمة تمامًا".
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة: "كان هناك 3 مستشفيات "الإندونيسي" ومستشفى "كمال عدوان" وأيضا مستشفى آخر للخدمات الطبية العسكرية وكلها أصبحت خارج الخدمة".

وتابع إبراهيم: "مدينة غزة لم يبق فيها إلا مستشفى المعمداني، "الأهلي العربي" وهو مستشفى خاص يتم نقل المرضى والجرحى إليه، إضافة إلى مستشفى القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفيات صغيرة كـ"الصحابة"، إضافة إلى العيادات الخارجية وهي مؤسسات غير رسمية".

وكشف إبراهيم أنه "في الجنوب أو في الوسط، بقي فقط مستشفى "شهداء الأقصى" وهناك مستشفى "ناصر" لكنه لا يعمل إضافة إلى تدمير مستشفى "غزة الأوروبي" في جنوب شرق مدينة خان يونس، وهذا المستشفى من أكبر المستشفيات التي كانت تخدم محافظتي رفح وخان يونس وتم تدميره الآن".
وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، على أن "الأوضاع الصحية كارثية، إضافة إلى غياب المستخدمات الطبية"، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب من عشرين ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج إلا أن إسرائيل تعمل على منعهم".
كما كشف عن "وجود نحو 600 إلى 700 ألف فلسطيني في منطقة الوسط"، مؤكدًا أن "الأوضاع كارثية والجوع قاتل ولا يوجد أي أمل لانفراج قريب".
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة
