https://sarabic.ae/20250823/مؤسسة-الضمير-لحقوق-الإنسان-لا-يدخل-إلى-قطاع-غزة-سوى-1-من-المساعدات--1104053187.html

مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات

مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات

سبوتنيك عربي

تطرق مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا، وللمرة الأولى، حالة المجاعة الكارثية في غزة،... 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T06:32+0000

2025-08-23T06:32+0000

2025-08-23T06:33+0000

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم

العالم العربي

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg

وقال إبراهيم عبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحصار الذي فرضته إسرائيل ومنع إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هذا أثّر بشكل كبير جدًا"، كاشفًا عن أن "ما يدخل من المساعدات هو كميات محدودة ولا تصل إلى 1%، حيث كانت تدخل من 400 إلى 500 شاحنة يوميًا، وحاجة القطاع أكثر من 600 شاحنة".وعن الواقع الصحي في القطاع، وصفه إبراهيم بـ"السيء جدًا"، موضحًا أن "إسرائيل دمرت أكبر مستشفى في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء، الذي خرج عن الخدمة تمامًا". وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة: "كان هناك 3 مستشفيات "الإندونيسي" ومستشفى "كمال عدوان" وأيضا مستشفى آخر للخدمات الطبية العسكرية وكلها أصبحت خارج الخدمة".وكشف إبراهيم أنه "في الجنوب أو في الوسط، بقي فقط مستشفى "شهداء الأقصى" وهناك مستشفى "ناصر" لكنه لا يعمل إضافة إلى تدمير مستشفى "غزة الأوروبي" في جنوب شرق مدينة خان يونس، وهذا المستشفى من أكبر المستشفيات التي كانت تخدم محافظتي رفح وخان يونس وتم تدميره الآن".وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، على أن "الأوضاع الصحية كارثية، إضافة إلى غياب المستخدمات الطبية"، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب من عشرين ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج إلا أن إسرائيل تعمل على منعهم".كما كشف عن "وجود نحو 600 إلى 700 ألف فلسطيني في منطقة الوسط"، مؤكدًا أن "الأوضاع كارثية والجوع قاتل ولا يوجد أي أمل لانفراج قريب".الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزةباسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة

https://sarabic.ae/20250822/متحدث-الأونروا-إعلان-المجاعة-في-غزة-صرخة-حاسمة-في-وجه-عملية-التجويع-الإسرائيلية-الممنهجة-1104034537.html

https://sarabic.ae/20250822/تصويت-هل-يدفع-إعلان-الأمم-المتحدة-عن-المجاعة-الكارثية-سلطات-إسرائيل-إلى-وقف-عملياتها-في-غزة؟-1104026720.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري