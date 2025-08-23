https://sarabic.ae/20250823/مؤسسة-الضمير-لحقوق-الإنسان-لا-يدخل-إلى-قطاع-غزة-سوى-1-من-المساعدات--1104053187.html
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات
مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان: لا يدخل إلى قطاع غزة سوى 1% من المساعدات
تطرق مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا، وللمرة الأولى، حالة المجاعة الكارثية في غزة
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة
تطرق مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إلى إعلان الأمم المتحدة رسميًا، وللمرة الأولى، حالة المجاعة الكارثية في غزة، إضافة إلى الأوضاع الصحية في القطاع، مؤكدًا على "أهمية هذا التقرير ولو أنه جاء متأخرًا لأن مؤشرات المجاعة، التي يعيشها الناس في قطاع غزة، واضحة منذ 23 شهرًا".
وقال إبراهيم عبر مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "الحصار الذي فرضته إسرائيل ومنع إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هذا أثّر بشكل كبير جدًا"، كاشفًا عن أن "ما يدخل من المساعدات هو كميات محدودة ولا تصل إلى 1%، حيث كانت تدخل من 400 إلى 500 شاحنة يوميًا، وحاجة القطاع أكثر من 600 شاحنة".
وأوضح أن "تقرير الأمم المتحدة هو صرخة في وجه العالم وعار على المجتمع الدولي أن تستمر هذه المجاعة بهذه الطريقة"، داعيًا "العالم لاتخاذ قرارات أكثر جرأة وأخلاقية"، مضيفًا: "حتى الآن لم تُتخذ أي عقوبات تجاه إسرائيل، وبقيت المساعدات تدخل بطريقة شحيحة".
وعن الواقع الصحي في القطاع، وصفه إبراهيم بـ"السيء جدًا"، موضحًا أن "إسرائيل دمرت أكبر مستشفى في قطاع غزة، وهو مستشفى الشفاء، الذي خرج عن الخدمة تمامًا".
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة: "كان هناك 3 مستشفيات "الإندونيسي" ومستشفى "كمال عدوان" وأيضا مستشفى آخر للخدمات الطبية العسكرية وكلها أصبحت خارج الخدمة".
وتابع إبراهيم: "مدينة غزة لم يبق فيها إلا مستشفى المعمداني، "الأهلي العربي" وهو مستشفى خاص يتم نقل المرضى والجرحى إليه، إضافة إلى مستشفى القدس والمستشفى الميداني للهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفيات صغيرة كـ"الصحابة"، إضافة إلى العيادات الخارجية وهي مؤسسات غير رسمية".
وكشف إبراهيم أنه "في الجنوب أو في الوسط، بقي فقط مستشفى "شهداء الأقصى" وهناك مستشفى "ناصر" لكنه لا يعمل إضافة إلى تدمير مستشفى "غزة الأوروبي" في جنوب شرق مدينة خان يونس، وهذا المستشفى من أكبر المستشفيات التي كانت تخدم محافظتي رفح وخان يونس وتم تدميره الآن".
وشدد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، على أن "الأوضاع الصحية كارثية، إضافة إلى غياب المستخدمات الطبية"، مشيرًا إلى "وجود ما يقارب من عشرين ألف جريح ومريض بحاجة إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج إلا أن إسرائيل تعمل على منعهم".
كما كشف عن "وجود نحو 600 إلى 700 ألف فلسطيني في منطقة الوسط"، مؤكدًا أن "الأوضاع كارثية والجوع قاتل ولا يوجد أي أمل لانفراج قريب".