باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة

عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/باسم-نعيم-لـسبوتنيك-التقرير-الأممي-يحتاج-لتحرك-دولي-لإلزام-إسرائيل-باحترام-واجباتها-كقوة-محتلة-1104035756.html
باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة
باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة
سبوتنيك عربي
صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الجمعة، أن "التقرير الأممي يحتاج تحرك إلى عاجل على المستوى الدولي وخاصة من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T13:35+0000
2025-08-22T13:35+0000
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110133_13:0:815:451_1920x0_80_0_0_76bdc593770720e9a54e5381af6a8af5.jpg
وأضاف نعيم لوكالة "سبوتنيك"، موضحا: "دون تحرك دولي فاعل ستبقى هذه التقارير لا قيمة حقيقة لها يمكن أن يُبنى عليها".وتابع: "هذا التقرير الأممي الصادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (أي بي سي) كمؤسسة أممية معتمدة لتحديد درجات الجوع في مناطق حول العالم، واعتمادها محافظة غزة على أنها منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة، يؤكد كافة التقارير التي صدرت عن المؤسسات الحكومية والأهلية في قطاع غزة وكذلك المؤسسات الدولية والأممية السابقة، بأن هناك مجاعة حقيقة في غزة بسبب قرار الاحتلال فرض حصار شامل على قطاع غزة واستخدام الجوع كأداة حرب على الشعب الفلسطيني".وقال: "هذا يدحض تماما الكذبة التي تروجها إسرائيل بأن صور المضربين عن الطعام في غزة والتقارير الواردة حول هذه القضية مفبركة تماما".أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.ووفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بـ"المجاعة" في قطاع غزة.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.وفي وقت سابق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط القيادة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة و"القضاء نهائيًا" على حركة حماس الفلسطينية. وفي اليوم السابق، بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا على المدينة. ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي"، ستستمر العملية حتى عام 2026، وسيشارك فيها نحو 130 ألف جندي احتياطي."الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرةتقرير: نتنياهو يعمل على تقويض فرص التوصل لاتفاق في غزة
https://sarabic.ae/20250822/تصويت-هل-يدفع-إعلان-الأمم-المتحدة-عن-المجاعة-الكارثية-سلطات-إسرائيل-إلى-وقف-عملياتها-في-غزة؟-1104026720.html
https://sarabic.ae/20250822/الأمم-المتحدة-تعلن-حالة-المجاعة-الكارثية-في-غزة---عاجل-1104025390.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110133_114:0:715:451_1920x0_80_0_0_c3432d66c7072d5b3b40268dfc85500d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تقارير سبوتنيك
قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, تقارير سبوتنيك

باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة

13:35 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الجمعة، أن "التقرير الأممي يحتاج تحرك إلى عاجل على المستوى الدولي وخاصة من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة وإدخال كل احتياجات سكان قطاع غزة".
وأضاف نعيم لوكالة "سبوتنيك"، موضحا: "دون تحرك دولي فاعل ستبقى هذه التقارير لا قيمة حقيقة لها يمكن أن يُبنى عليها".
وتابع: "هذا التقرير الأممي الصادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (أي بي سي) كمؤسسة أممية معتمدة لتحديد درجات الجوع في مناطق حول العالم، واعتمادها محافظة غزة على أنها منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة، يؤكد كافة التقارير التي صدرت عن المؤسسات الحكومية والأهلية في قطاع غزة وكذلك المؤسسات الدولية والأممية السابقة، بأن هناك مجاعة حقيقة في غزة بسبب قرار الاحتلال فرض حصار شامل على قطاع غزة واستخدام الجوع كأداة حرب على الشعب الفلسطيني".

وأشار أيضًا إلى أن التقرير يثير الشكوك حول تصريحات الجانب الإسرائيلي بشأن المعلومات غير الموثوقة المزعومة حول الوضع الإنساني في غزة.

وقال: "هذا يدحض تماما الكذبة التي تروجها إسرائيل بأن صور المضربين عن الطعام في غزة والتقارير الواردة حول هذه القضية مفبركة تماما".
أوضاع المدنيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
وسائط متعددة
تصويت… هل يدفع إعلان "المجاعة الكارثية" الأممي إسرائيل لوقف عملياتها في غزة؟
11:10 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.

وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".

ووفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بـ"المجاعة" في قطاع غزة.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة
09:53 GMT
ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.
وفي وقت سابق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط القيادة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة و"القضاء نهائيًا" على حركة حماس الفلسطينية. وفي اليوم السابق، بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا على المدينة. ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي"، ستستمر العملية حتى عام 2026، وسيشارك فيها نحو 130 ألف جندي احتياطي.
"الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرة
تقرير: نتنياهو يعمل على تقويض فرص التوصل لاتفاق في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала