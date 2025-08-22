https://sarabic.ae/20250822/باسم-نعيم-لـسبوتنيك-التقرير-الأممي-يحتاج-لتحرك-دولي-لإلزام-إسرائيل-باحترام-واجباتها-كقوة-محتلة-1104035756.html

باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة

باسم نعيم لـ"سبوتنيك": التقرير الأممي يحتاج لتحرك دولي لإلزام إسرائيل باحترام واجباتها كقوة محتلة

صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الجمعة، أن "التقرير الأممي يحتاج تحرك إلى عاجل على المستوى الدولي وخاصة من مجلس الأمن لإلزام إسرائيل...

وأضاف نعيم لوكالة "سبوتنيك"، موضحا: "دون تحرك دولي فاعل ستبقى هذه التقارير لا قيمة حقيقة لها يمكن أن يُبنى عليها".وتابع: "هذا التقرير الأممي الصادر عن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (أي بي سي) كمؤسسة أممية معتمدة لتحديد درجات الجوع في مناطق حول العالم، واعتمادها محافظة غزة على أنها منطقة مجاعة من الدرجة الخامسة، يؤكد كافة التقارير التي صدرت عن المؤسسات الحكومية والأهلية في قطاع غزة وكذلك المؤسسات الدولية والأممية السابقة، بأن هناك مجاعة حقيقة في غزة بسبب قرار الاحتلال فرض حصار شامل على قطاع غزة واستخدام الجوع كأداة حرب على الشعب الفلسطيني".وقال: "هذا يدحض تماما الكذبة التي تروجها إسرائيل بأن صور المضربين عن الطعام في غزة والتقارير الواردة حول هذه القضية مفبركة تماما".أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.ووفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بـ"المجاعة" في قطاع غزة.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.وفي وقت سابق، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط القيادة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة و"القضاء نهائيًا" على حركة حماس الفلسطينية. وفي اليوم السابق، بدأت القوات الإسرائيلية هجومًا على المدينة. ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي"، ستستمر العملية حتى عام 2026، وسيشارك فيها نحو 130 ألف جندي احتياطي."الأونروا": مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن مجاعة جماعية وسط حصار وحرب مستمرةتقرير: نتنياهو يعمل على تقويض فرص التوصل لاتفاق في غزة

