https://sarabic.ae/20250822/متحدث-الأونروا-إعلان-المجاعة-في-غزة-صرخة-حاسمة-في-وجه-عملية-التجويع-الإسرائيلية-الممنهجة-1104034537.html

متحدث الأونروا: إعلان المجاعة في غزة صرخة حاسمة في وجه عملية التجويع الإسرائيلية الممنهجة

متحدث الأونروا: إعلان المجاعة في غزة صرخة حاسمة في وجه عملية التجويع الإسرائيلية الممنهجة

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن قرار إعلان المجاعة في غزة مهم للغاية، وهو... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T13:31+0000

2025-08-22T13:31+0000

2025-08-22T13:31+0000

حصري

غزة

أخبار الشرق الأوسط

إسرائيل

أخبار سوريا اليوم

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103885536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c465772f644ab38716342cc7c044b8c.jpg

وأضاف أبو حسنة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار "يمثل صرخة حاسمة في وجه عملية التجويع الممنهجة التي تحدث في قطاع غزة، وعلى العالم الآن فعلاً أن ينتفض من أجل وقف هذه المجاعة التي هي من صنع الإنسان، ومن صنع إسرائيل بعد أن منعت إدخال المساعدات الإنسانية وأعاقت عمليات توزيع المواد الغذائية من قبل الأمم المتحدة".وأوضح أن المعطيات التي تحدث عنها التقرير خطيرة وغير مسبوقة، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا التقرير انعطافة في رؤية العالم لما يحدث في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر لتجنب انتشار أكبر لهذه المجاعة التي أعلنت اليوم في مدينة غزة، لا سيما أن التقرير يتحدث أيضاً عن احتمال امتدادها إلى منطقة جنوب قطاع غزة، وخاصة في منطقة خان يونس والنصيرات والمخيمات الوسطى.وتابع قائلاً، إن الوضع خطير للغاية، وإدخال المساعدات بالطريقة التي تتم بها هذه العمليات غير صحيح على الإطلاق، والمطلوب هو إدخال 600 شاحنة يومياً، وفتح المعابر، وإدخال المواد الغذائية والمعدات والمشافي الميدانية والأدوية والمكملات الغذائية والمياه والوقود.أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وأضاف: "المجاعة في غزة هي نتيجة مباشرة لأعمال إسرائيل المتعمدة... استخدام الجوع كأداة للحرب هو جريمة حرب. يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة والسماح بجميع المساعدات الإنسانية".من جهته، أفاد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، بأن "مستوى الجوع بين الأطفال في غزة، قد تضاعف 3 مرات في 6 أشهر، حيث يعاني طفل واحد من كل 3 أطفال في غزة من سوء التغذية".وأكد المفوض العام للـ"أونروا"، أن "المجاعة في غزة، هي نتيجة مباشرة لحظر إسرائيل دخول الغذاء والمواد الأساسية على مدى شهور"، مؤكدًا أن "وقف انتشار المجاعة ممكن عبر وقف إطلاق النار والسماح للمنظمات الإنسانية بأداء عملها"، مشددًا على أنه "يمكن السماح باستمرار هذا الوضع في غزة مع الإفلات من العقاب".وفقا لتقرير التصنيف الدولي للأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فقد تم الاعتراف رسميًا بالمجاعة في قطاع غزة.ووفقًا للتقديرات، سيواجه أكثر من 640 ألف شخص في قطاع غزة، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما تصنفه الأمم المتحدة على أنه "المرحلة الخامسة" من سيناريو الأمن الغذائي العالمي. وسيعيش 1.14 مليون شخص آخرين في هذه المنطقة في حالة طوارئ، وسيعيش 396 ألف شخص آخرين في حالة أزمة.

https://sarabic.ae/20250822/الإنزالات-الجوية-للمساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-لا-تحل-أزمة-الجوع-1103993301.html

https://sarabic.ae/20250822/بعد-تصريحاته-بشأن-الحرب-على-غزة-إسرائيل-تمنع-عمدة-برشلونة-من-دخول-بلادها-1104027193.html

غزة

إسرائيل

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, لبنان