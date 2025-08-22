https://sarabic.ae/20250822/بعد-تصريحاته-بشأن-الحرب-على-غزة-إسرائيل-تمنع-عمدة-برشلونة-من-دخول-بلادها-1104027193.html
بعد تصريحاته بشأن الحرب على غزة.. إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من دخول بلادها
بعد تصريحاته بشأن الحرب على غزة.. إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من دخول بلادها
منعت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، دخول عمدة مدينة برشلونة الإسبانية جاومي كولبوني، من دخول بلادها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، منعها كولبوني، من دخول تل أبيب.وكان من المقرر أن يصل عمدة مدينة برشلونة إلى إسرائيل منتصف ليلة اليوم، حيث أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن "قرار المنع يأتي وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي".وكان عمدة برشلونة جاومي كولبوني، أطلق في الآونة الأخيرة، تصريحات عدة ضد إسرائيل، منها إدانته الحرب على قطاع غزة، كما أوضحت الصحيفة أن مجلس بلدية برشلونة، صادق في شهر مايو/ أيار الماضي على قرار يقضي بـ"قطع العلاقات مع إسرائيل".وفي السياق ذاته، هاجم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي تعترف بلاده بدولة فلسطين، بشدة إسرائيل، ووصفها بأنها "دولة إبادة"، على خلفية الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".
بعد تصريحاته بشأن الحرب على غزة.. إسرائيل تمنع عمدة برشلونة من دخول بلادها
منعت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، دخول عمدة مدينة برشلونة الإسبانية جاومي كولبوني، من دخول بلادها.
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، عن هيئة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، منعها كولبوني، من دخول تل أبيب.
وكان من المقرر أن يصل عمدة مدينة برشلونة إلى إسرائيل منتصف ليلة اليوم، حيث أكدت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن "قرار المنع يأتي وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي".
وكان عمدة برشلونة جاومي كولبوني، أطلق في الآونة الأخيرة، تصريحات عدة ضد إسرائيل، منها إدانته الحرب على قطاع غزة، كما أوضحت الصحيفة أن مجلس بلدية برشلونة، صادق في شهر مايو/ أيار الماضي على قرار يقضي بـ"قطع العلاقات مع إسرائيل".
وفي السياق ذاته، هاجم رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الذي تعترف بلاده بدولة فلسطين، بشدة إسرائيل، ووصفها بأنها "دولة إبادة"، على خلفية الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حالة "المجاعة الكارثية" في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو عامين.
وأفاد بيان أممي مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، وبرنامج الأغذية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة محاصرون في حالة مجاعة تتسم بانتشار سوء التغذية والفقر ووفيات يمكن الوقاية منها".
وبدوره، صرّح جيريمي لورانس، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
، بأنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، والسماح بدخول جميع المساعدات الإنسانية".