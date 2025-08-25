https://sarabic.ae/20250825/متحدث-منظمة-اليونيسف-لـ-سبوتنيك-دخول-المساعدات-لقطاع-غزة-أقرب-للخدعة-والمجاعة-تفتك-بالأطفال-1104119453.html

متحدث منظمة اليونيسف لـ "سبوتنيك": دخول المساعدات لقطاع غزة أقرب للخدعة والمجاعة تفتك بالأطفال

متحدث منظمة اليونيسف لـ "سبوتنيك": دخول المساعدات لقطاع غزة أقرب للخدعة والمجاعة تفتك بالأطفال

سبوتنيك عربي

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن مآسي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتي هي من صنع الإنسان بامتياز، لا تزال تتكشف... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-25T15:59+0000

2025-08-25T15:59+0000

2025-08-25T15:59+0000

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل

اليونيسف

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/01/1102260639_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_13978d1d6971003d68859339b31fa2fa.jpg

وأكد أبو خلف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الحديث يدور الآن عن مقتل 117 طفلاً بسبب الجوع في قطاع غزة، مشيراً إلى أن 66 منهم قضوا منذ بداية العام 2025 وحده، مشيرًا إلى أن هذا المعدل المأساوي يعني وفاة طفلين كل أسبوع على مرأى ومسمع من العالم أجمع.وأشار أبو خلف إلى وجود حالة مجاعة حقيقية، مستنداً إلى تقرير "تصنيف الأمن الغذائي المرحلي المتكامل" هو تقرير معتمد ومعروف دولياً. وأوضح أن التقرير كان غاية في الوضوح عندما أعلن المجاعة في محافظة غزة، وتنبأ بانتقال هذه المجاعة شيئاً فشيئاً مع نهاية شهر سبتمبر لتشمل محافظة دير البلح وكذلك محافظة خان يونس.وقال إن كل سكان قطاع غزة يعانون من سوء التغذية بدرجات متفاوتة، واستناداً إلى التقرير المذكور، أوضح أن الأرقام ارتفعت بشكل كبير؛ فبعد أن كان الحديث في شهر مايو/أيار يدور حول 470 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وصل العدد في شهر سبتمبر إلى 640 ألف شخص يواجهون المرحلة الخامسة والأخطر من انعدام الأمن الغذائي، يضاف إليهم، مليون شخص في المرحلة الرابعة و396 ألفاً في المرحلة الثالثة، مما يعني أن عموم سكان القطاع يعيشون في دوائر مختلفة من سوء التغذية.وشدد أبو خلف على أن هذه المأساة تجري على مرأى ومسمع من الناس، وهي من صنع الإنسان ويمكن إيقافها إذا توافرت الإرادة الدولية.وفي تفصيله للإحصاءات المروعة، أشار إلى أنه في شهر يوليو وحده، تم تسجيل 12,000 طفل دون سن الخامسة دخلوا في دائرة سوء التغذية، وهو ما يمثل ستة أضعاف مثيله منذ بداية العام. وفسر هذا الارتفاع بأن شهر فبراير، على سبيل المثال، شهد دخول سدس هذا العدد من الأطفال دائرة الخطر بفضل الهدنة التي سمحت بدخول المساعدات، مما يؤشر على أهمية تدفق الإغاثة.وأضاف أن 25% من هؤلاء الأطفال الـ 12,000، أي واحد من كل أربعة، يعانون من سوء تغذية حاد وخيم، وهي آخر وأخطر مرحلة من مراحل سوء التغذية، والتي يبدأ بعدها الخطر الحقيقي يتهدد حياة الأطفال.وأكد أنه الأوان قد فات بالنسبة للعديد منهم، حيث أن لسوء التغذية الحاد آثاراً ممتدة كالتقزم وضعف جهاز المناعة بشكل شبه دائم.ونقل أبو خلف عن تقرير تصنيف الأمن الغذائي توقعاته المستقبلية القاتمة، حيث من المتوقع من الآن وحتى شهر يونيو من العام 2026، أن يواجه 132 ألف طفل دون سن الخامسة خطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال إن ما يدخل من مساعدات هو أقرب إلى الخدعة منه إلى مساعدات فعلية تهدف لإيقاف هذه المجاعة. وبلغة الأرقام، أوضح أنه خلال 92 يوماً (من 19 مايو حتى 17 آب)، دخل إلى المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ما مقداره 3,505 شاحنات فقط، أي بمعدل 38 شاحنة في اليوم الواحد. وقارن هذا الرقم بـ 600 شاحنة كانت تدخل يومياً قبل الحرب وفي فترات الهدنة.واختتم أبو خلف حديثه بالتأكيد على أنه لو دخلت المساعدات بالمعدل الطبيعي (600 شاحنة يومياً) خلال فترة الـ 92 يوماً، لكان المجموع 55,200 شاحنة، ولكن لم يدخل سوى 3,505 شاحنات.وقال إن ما يجري يتم بكل لا إنسانية وإصرار على عدم إلقاء أي بال للنداءات المتكررة بضرورة وقف الحرب، أو على الأقل، كأضعف الإيمان، إدخال المساعدات بالكمية والسرعة المطلوبتين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا سيستمر قتل الأطفال إما بالقصف المباشر، أو كنتيجة للحرب، أو لعوامل أخرى مثل المرض وعلى رأسها سوء التغذية نتيجة شح المساعدات.وأفادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، كاثرين راسل، بأن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة كارثية تتطلب التوقف عن النقاشات والبدء الفوري بإيصال المساعدات الغذائية.وأوضحت، أن الأطفال في غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء لأشهر طويلة، حتى إنهم يفتقرون إلى الطاقة اللازمة للبكاء.وأكدت راسل أن ما يقارب 28 طفلا، أي ما يعادل صفا دراسيا كاملا، يفقدون حياتهم يوميا في القطاع منذ بداية الصراع.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد اعتبرت، الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية".وشدد لازاريني، على ضرورة توقف إسرائيل عن الترويج لرواية مختلفة، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة دون قيود، والسماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من غزة.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250824/اليونيسيف-28-طفلا-يقتلون-يوميا-في-قطاع-غزة-وسط-مجاعة-مروعة-1104093350.html

https://sarabic.ae/20250825/نائب-نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يعلق-لـسبوتنيك-على-استهداف-إسرائيل-صحفيين-في-مجمع-ناصر-الطبي-1104110011.html

قطاع غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, فلسطين المحتلة, إسرائيل, اليونيسف, حصري