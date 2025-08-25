https://sarabic.ae/20250825/نائب-نقيب-الصحفيين-الفلسطينيين-يعلق-لـسبوتنيك-على-استهداف-إسرائيل-صحفيين-في-مجمع-ناصر-الطبي-1104110011.html

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين يعلق لـ"سبوتنيك" على استهداف إسرائيل صحفيين في مجمع ناصر الطبي

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن استهداف إسرائيل للصحفيين في قطاع غزة هو محاولة يائسة لمنع الحقيقة من الوصول إلى العالم. 25.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الأسطل في حديثه لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، تعقيباً على مقتل خمسة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أن "الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهدف الزملاء الصحفيين في مستشفى ناصر أثناء قيامهم بعملهم الإنساني والأخلاقي في نقل ما يحدث"، مؤكدًا أن "الاحتلال يعرف أنه عندما يقصف مستشفى فإنه يرتكب جريمة بحق الإنسانية والبشرية".وأشار الأسطل إلى أن "الاحتلال حاول في هذا الاستهداف أن يمنع الحقيقة"، موضحاً أنه "عندما قصف المستشفى وجاء الصحفيون لتصوير ما حدث، استهدفهم حتى لا تُنقل هذه الحقيقة وهذه الجريمة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي".وتابع نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "هذه محاولة يائسة منه ألا يرى العالم ما يرتكبه وما يقترفه الاحتلال من جرائم، في حين أنها باتت واضحة، يعني لا يستطيع مهما حاول أن يخفي ما يُرتكب من جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية".وأوضح الأسطل أن إسرائيل كانت قد أعلنت أن مستشفى ناصر في خان يونس منطقة آمنة لا تشملها عمليات القتال، وهو ما يجعل القصف جريمة متعمدة.وكشف الأسطل عن إحصائيات مروعة لضحايا الحرب من الصحفيين، حيث قال: "اليوم نحن أمام واقع يسجل 245 صحفياً وعاملا في وسائل الإعلام، استشهدوا وأكثر من 500 إصابة".وأضاف: "كذلك تم تدمير أكثر من 88 مؤسسة إعلامية تدميرا شاملا، لم يبق منها أي شيء، لم تعد موجودة، وكذلك تدمير أكثر من 700 منزل لصحفيين فلسطينيين في قطاع غزة تدمير شامل وأصبحوا مشردين في العراء، مشيرًا إلى تشريد 270 صحفياً في دول الجوار، وصلت تهديدات لهم ولمؤسساتهم.وانتقد الأسطل الموقف الدولي قائلاً: "بات المجتمع الدولي عاجزاً، والأمم المتحدة عاجزة، والمحكمة الجنائية الدولية عاجزة عن توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وكذلك عاجزة عن ملاحقة قتلة الصحفيين"، مؤكدًا أن القرارات الدولية مثل قرار مجلس الأمن 2222، الذي يدعو إلى ملاحقة قتلة الصحفيين وحمايتهم، لا قيمة له.وختم الأسطل حديثه بالقول إن "الاحتلال بات يهدد الصحافة بشكل واضح، وبات المجتمع الدولي عاجزاً، ولم يعد يحرك ساكنا".أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.وقال المجمع في بيان، اليوم الأثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى "244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".وأكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".وأعلنت، مؤخرا، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكانت لجنة دعم الصحفيين، أطلقت قبل أيام قليلة، تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، كاشفة عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وخاصة في قطاع غزة، حيث أصيب ما لا يقل عن 430 صحفيا بالرصاص والصواريخ الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما قتل ما لا يقل عن 685 فردا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، ويعيش ما لا يقل عن 1000 صحفي في القطاع، حالة من النزوح المتكرر من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفي ظروف قاسية من انعدام الأمان عبر استهداف خيامهم من قبل الطائرات الإسرائيلية أو انعدام ظروف الحياة الطبيعية أو عدم وجود كهرباء وإنترنت لضمان استمرار عملهم".

