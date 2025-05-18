https://sarabic.ae/20250518/وكالة-مقتل-219-صحفيا-في-قطاع-غزة-منذ-بدء-الحرب-1100717516.html

وكالة: مقتل 219 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء الحرب

وكالة: مقتل 219 صحفيا في قطاع غزة منذ بدء الحرب

سبوتنيك عربي

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قتل 219 من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام. 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T23:56+0000

2025-05-18T23:56+0000

2025-05-18T23:56+0000

غزة

العالم العربي

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وقالت النقابة في تقرير لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، إن "الاحتلال قتل 219 صحفيا وعاملا في قطاع الإعلام من بينهم 30 زميلة صحفية، ومن بينهم زميل واحد في محافظات الضفة هو الزميل إبراهيم محاميد الذي استشهد في شهر فبراير/ شباط ".وحسب توثيق النقابة بالتعاون مع مؤسسات الأسرى، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 180 صحفيا (من بينهم: 17 زميلة صحفية أفرج عنهن جميعا، 39 زميلا من قطاع غزة، 42 صحفيا حكم عليهم بالاعتقال الإداري)، فيما لايزال 48 صحفيا منهم رهن الاعتقال، وذلك في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، إضافة إلى 6 صحفيين اعتقلوا ما قبل أكتوبر 2023 وما زالوا رهن الاعتقال".وأكدت النقابة، أن "الاحتلال يواصل سياسة الاخفاء القسري للصحفيين الفلسطينيين، حيث يواصل هذه السياسة من خلال رفضه الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بمصير الزميلين الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذان يشكّلان جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، في مخالفة وانتهاك واضحين للقانون الدولي والإنساني، وللاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ عام 2010".وفي إطار حربها على الإعلام ومحاولات قتل الحقيقة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات واسعة بطائراتها ودباباتها، دمرت من خلالها 115 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة بما يشمل كافة مؤسسات الإعلام في القطاع، فيما أغلقت في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة 5 مؤسسات صحفية، كما دمرت وأغلقت 12 مطبعة صحفية في محافظات الضفة.وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مواصلتها العمل مع الجهات الدولية الحقوقية والنقابية كافة لمحاولة توفير حماية للصحفيين من جرائم الاحتلال وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين، التي ارتكب خلالها الاحتلال الإسرائيلي أكبر مجزرة بحق الصحافة عبر التاريخ، وفقا للبيان.

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