https://sarabic.ae/20250825/مقتل-4-صحفيين-بقصف-إسرائيلي-لمجمع-ناصر-الطبي---عاجل--1104103775.html
مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي - عاجل
مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T08:43+0000
2025-08-25T08:43+0000
2025-08-25T08:55+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098998302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_814dcbf857c0cdf5ce0a9b7f3f44e1a4.jpg
وقال المجمع في بيان اليوم الأثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى " 244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".واكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".
غزة
قطاع غزة
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1098998302_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1075c77e56050a03b4fe4e211b77e6de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي - عاجل
08:43 GMT 25.08.2025 (تم التحديث: 08:55 GMT 25.08.2025)
يتبع
أفاد مجمع ناصر الطبي الفلسطيني في خان يونس، اليوم الاثنين، بمقتل 14 شخصا بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الاستقبال والطوارئ، فيما أكدت وسائل إعلام مقتل 4 صحفيين في الضربة.
وقال المجمع في بيان اليوم الأثنين، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم صور الجزيرة محمد سلامة، والمصور الصحفي حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة".
بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى " 244 شخصا بعد مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي، اليوم الاثنين، على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع".
وقال المكتب في بيان: "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الزملاء الصحفيين: الصحفي الشهيد/ حسام المصري، الذي يعمل مصورا صحفيا مع وكالة "رويترز" للأنباء، والصحفي الشهيد/ محمد سلامة، الذي يعمل مصورا صحفيا مع قناة "الجزيرة"، والصحفية الشهيدة/ مريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع وسائل إعلام عدة بينها "إندبندنت" عربية و"أسوشيتد برس"، والصحفي الشهيد/ معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفيا مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية".
واكد البيان أن "الصحفيين قتلوا عندما ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس".
بالتوازي، أفاد الدفاع المدني بـ"استشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع".