https://sarabic.ae/20250820/لجنة-دعم-الصحفيين-ارتفاع-مقلق-في-الانتهاكات-بحق-الإعلام-الفلسطيني-في-النصف-الأول-من-عام-2025-1103940173.html

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025

لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025

سبوتنيك عربي

أطلقت لجنة دعم الصحفيين تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، كاشفةً عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T07:38+0000

2025-08-20T07:38+0000

2025-08-20T07:38+0000

العالم العربي

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103940342_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_0bcefb0df3d18d1a99b209543b1e9189.png

وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز ما وثقه التقرير من أرقام وبيانات صادمة.وأشارت عضو الهيئة الإدارية في اللجنة، ميسم بوتاري، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل 536 انتهاكًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وأكدت أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى "إسكات الصحفيين وطمس الرواية الفلسطينية".أبرز ما جاء في التقرير:من جانبه، أكد الصحفي أحمد شلدان في مداخلة له أن معاناة الصحفيين الفلسطينيين "يومية ومضاعفة"، حيث يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر ويتعرضون للاستهداف المباشر أثناء أداء واجبهم.واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.

https://sarabic.ae/20250811/نقابة-مصرية-تطالب-بمحاكمة-إسرائيل-إثر-اغتيالها-6-صحفيين-في-قطاع-غزة-1103618612.html

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم