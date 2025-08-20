https://sarabic.ae/20250820/لجنة-دعم-الصحفيين-ارتفاع-مقلق-في-الانتهاكات-بحق-الإعلام-الفلسطيني-في-النصف-الأول-من-عام-2025-1103940173.html
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025
سبوتنيك عربي
أطلقت لجنة دعم الصحفيين تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، كاشفةً عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T07:38+0000
2025-08-20T07:38+0000
2025-08-20T07:38+0000
العالم العربي
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103940342_0:0:1694:953_1920x0_80_0_0_0bcefb0df3d18d1a99b209543b1e9189.png
وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز ما وثقه التقرير من أرقام وبيانات صادمة.وأشارت عضو الهيئة الإدارية في اللجنة، ميسم بوتاري، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل 536 انتهاكًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وأكدت أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى "إسكات الصحفيين وطمس الرواية الفلسطينية".أبرز ما جاء في التقرير:من جانبه، أكد الصحفي أحمد شلدان في مداخلة له أن معاناة الصحفيين الفلسطينيين "يومية ومضاعفة"، حيث يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر ويتعرضون للاستهداف المباشر أثناء أداء واجبهم.واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.
https://sarabic.ae/20250811/نقابة-مصرية-تطالب-بمحاكمة-إسرائيل-إثر-اغتيالها-6-صحفيين-في-قطاع-غزة-1103618612.html
فلسطين المحتلة
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103940342_0:0:1272:953_1920x0_80_0_0_e40e3a4683aa04ae654ca46181aa0273.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025
حصري
أطلقت لجنة دعم الصحفيين تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، كاشفةً عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز ما وثقه التقرير من أرقام وبيانات صادمة.
وأشارت عضو الهيئة الإدارية في اللجنة، ميسم بوتاري، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل
536 انتهاكًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى "إسكات الصحفيين وطمس الرواية الفلسطينية".
جرائم القتل: وثق التقرير مقتل 56 صحفيًا وصحفية في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
الاستهداف المباشر: شكل الاستهداف بالرصاص الحي أو القصف نحو 22% من إجمالي الانتهاكات، مما يجعله الشكل الأكثر شيوعًا للاعتداءات.
منع التغطية: شكلت حالات منع وتعرقلة العمل الإعلامي نسبة 21% من الانتهاكات الموثقة.
اعتقالات واعتداءات: توزعت باقي الانتهاكات بين القتل والإصابة والاعتقال، بالإضافة إلى تدمير منازل ومقرات إعلامية.
من جانبه، أكد الصحفي أحمد شلدان في مداخلة له أن معاناة الصحفيين الفلسطينيين
"يومية ومضاعفة"، حيث يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر ويتعرضون للاستهداف المباشر أثناء أداء واجبهم.
بدورها، شددت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، على التضامن الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين، معتبرةً ما يتعرضون له "اعتداءً سافراً على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".
واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم
، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.