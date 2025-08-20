لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025
لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع مقلق في الانتهاكات بحق الإعلام الفلسطيني في النصف الأول من عام 2025
سبوتنيك عربي
أطلقت لجنة دعم الصحفيين تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، كاشفةً عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز ما وثقه التقرير من أرقام وبيانات صادمة.وأشارت عضو الهيئة الإدارية في اللجنة، ميسم بوتاري، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل 536 انتهاكًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.وأكدت أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى "إسكات الصحفيين وطمس الرواية الفلسطينية".أبرز ما جاء في التقرير:من جانبه، أكد الصحفي أحمد شلدان في مداخلة له أن معاناة الصحفيين الفلسطينيين "يومية ومضاعفة"، حيث يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر ويتعرضون للاستهداف المباشر أثناء أداء واجبهم.واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
07:38 GMT 20.08.2025
أطلقت لجنة دعم الصحفيين تقريرها النصف سنوي لعام 2025 في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، كاشفةً عن تصاعد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز ما وثقه التقرير من أرقام وبيانات صادمة.
وأشارت عضو الهيئة الإدارية في اللجنة، ميسم بوتاري، إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل 536 انتهاكًا، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى "إسكات الصحفيين وطمس الرواية الفلسطينية".

أبرز ما جاء في التقرير:

جرائم القتل: وثق التقرير مقتل 56 صحفيًا وصحفية في قطاع غزة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
الاستهداف المباشر: شكل الاستهداف بالرصاص الحي أو القصف نحو 22% من إجمالي الانتهاكات، مما يجعله الشكل الأكثر شيوعًا للاعتداءات.
منع التغطية: شكلت حالات منع وتعرقلة العمل الإعلامي نسبة 21% من الانتهاكات الموثقة.
اعتقالات واعتداءات: توزعت باقي الانتهاكات بين القتل والإصابة والاعتقال، بالإضافة إلى تدمير منازل ومقرات إعلامية.
من جانبه، أكد الصحفي أحمد شلدان في مداخلة له أن معاناة الصحفيين الفلسطينيين "يومية ومضاعفة"، حيث يعملون في بيئة محفوفة بالمخاطر ويتعرضون للاستهداف المباشر أثناء أداء واجبهم.

بدورها، شددت نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، رندلى جبور، على التضامن الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين، معتبرةً ما يتعرضون له "اعتداءً سافراً على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة".

واختتمت لجنة دعم الصحفيين مؤتمرها بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مؤكدة التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحافل الحقوقية الدولية.
