اليونيسيف: 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة وسط مجاعة مروعة

اليونيسيف: 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة وسط مجاعة مروعة

أفادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف)، كاثرين راسل، بأن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون مجاعة كارثية تتطلب التوقف عن النقاشات والبدء... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت، في حوار مع شبكة إعلام أمريكية، أن الأطفال في غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء لأشهر طويلة، حتى إنهم يفتقرون إلى الطاقة اللازمة للبكاء. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد اعتبرت، اليوم الأحد، المجاعة "آخر الكوارث التي تصيب قطاع غزة".وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "الوضع في غزة جحيم بكل أشكاله"، مؤكدا أن "إنكار المجاعة في غزة أبشع تعبير عن نزع الإنسانية".وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الفشل الدولي في وقف المجاعة فورا يضرب المنظومة الأخلاقية للدول والمجتمع الدولي، خاصة في ظل توفر القناعة لدى المنظمات الأممية المختصة ومطالبها بضرورة عدم إخضاع حسابات الإنسانية لحسابات السياسة والمصالح".وحذرت الوزارة، في بيانها، "من المخاطر المترتبة على إعادة احتلال مدينة غزة ونتائجه الكارثية في تعميق الإبادة والمجاعة واتساعها لتشمل انهيار مرتكزات الحياة لأكثر من 2 مليون مدني فلسطيني في القطاع".يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

