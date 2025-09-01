https://sarabic.ae/20250901/سلوفينيا-تدين-الصمت-الأوروبي-تجاه-الأزمة-الإنسانية-في-غزة-1104376989.html
أعربت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، عن قلقها البالغ إزاء الصمت الأوروبي والدولي تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم".
وانتقدت رئيسة سلوفينيا بشدة تقاعس السياسيين في الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة رغم إعلان المجاعة رسميا في مدينة غزة وما حولها، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأضافت الرئيسة السلوفينية أن "المجتمع الدولي، الذي حاكم مرتكبي مجزرة سربرينتسا، يبدو مترددًا في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، مستنكرة قبول بعض الدول لهذه الأفعال أو الدفاع عنها. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
سلوفينيا تدين الصمت الأوروبي تجاه الأزمة الإنسانية في غزة
أعربت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، عن قلقها البالغ إزاء الصمت الأوروبي والدولي تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن "أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم".
وانتقدت رئيسة سلوفينيا بشدة تقاعس السياسيين في الاتحاد الأوروبي
عن اتخاذ إجراءات ملموسة رغم إعلان المجاعة رسميا في مدينة غزة وما حولها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشارت بيرك موسار إلى التناقض في المواقف الدولية، قائلة: "العالم دان هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، لكن لا نجد إجماعًا عندما يتعلق الأمر بحقوق من يعيشون في غزة".
وأضافت الرئيسة السلوفينية أن "المجتمع الدولي، الذي حاكم مرتكبي مجزرة سربرينتسا، يبدو مترددًا في مواجهة الإبادة الجماعية
الإسرائيلية في غزة"، مستنكرة قبول بعض الدول لهذه الأفعال أو الدفاع عنها.
ودعت بيرك موسار إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة
، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.