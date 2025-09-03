https://sarabic.ae/20250903/رئيس-يويفا-الأحداث-في-قطاع-غزة-تؤلمني-وتصرفنا-لم-يكن-بسبب-تغريدة-صلاح--1104470593.html

رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح

أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، عن ألمه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته معارضته لاستبعاد الأندية... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg

وأوضح، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن لافتة كأس السوبر الأوروبي التي دعت إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين لم تكن مستوحاة من تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.وتناول تشيفيرين الجدل حول لافتة كأس السوبر الأوروبي التي أُقيمت في أوديني الإيطالية، والتي حملت شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".وقال: "لدينا مؤسسة تابعة لـ'يويفا' تهتم بالأطفال، ونحن جزء من هذا العالم. عندما نرى أطفالًا يموتون بسبب قرارات سياسية متهورة، فإن الدعوة لوقف قتل الأطفال والمدنيين ليست رسالة سياسية، بل إنسانية. من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ".وأشار تشيفيرين إلى مشاركة طفلين لاجئين من غزة في مراسم توزيع الميداليات خلال المباراة.وكان لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد قُتل، مطلع الشهر الماضي، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

