رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح
أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، عن ألمه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته معارضته لاستبعاد الأندية
وأوضح، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن لافتة كأس السوبر الأوروبي التي دعت إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين لم تكن مستوحاة من تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.وتناول تشيفيرين الجدل حول لافتة كأس السوبر الأوروبي التي أُقيمت في أوديني الإيطالية، والتي حملت شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".وقال: "لدينا مؤسسة تابعة لـ'يويفا' تهتم بالأطفال، ونحن جزء من هذا العالم. عندما نرى أطفالًا يموتون بسبب قرارات سياسية متهورة، فإن الدعوة لوقف قتل الأطفال والمدنيين ليست رسالة سياسية، بل إنسانية. من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ".وأشار تشيفيرين إلى مشاركة طفلين لاجئين من غزة في مراسم توزيع الميداليات خلال المباراة.وكان لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد قُتل، مطلع الشهر الماضي، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
2025
الأخبار
أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، عن ألمه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته معارضته لاستبعاد الأندية الإسرائيلية من المسابقات الرياضية.
وأوضح، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن لافتة كأس السوبر الأوروبي التي دعت إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين لم تكن مستوحاة من تغريدة النجم المصري محمد صلاح
، لاعب ليفربول.
وقال تشيفيرين: "ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني شخصيا ويحزنني بشدة، لكنني لا أؤيد حظر الرياضيين. فما الذي يمكن أن يفعله رياضي لإجبار حكومته على إيقاف الحرب؟ إنه أمر معقد للغاية".
25 ديسمبر 2023, 13:34 GMT
وتناول تشيفيرين الجدل حول لافتة كأس السوبر الأوروبي التي أُقيمت في أوديني الإيطالية، والتي حملت شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".
وقال: "لدينا مؤسسة تابعة لـ'يويفا' تهتم بالأطفال، ونحن جزء من هذا العالم. عندما نرى أطفالًا يموتون بسبب قرارات سياسية متهورة، فإن الدعوة لوقف قتل الأطفال والمدنيين ليست رسالة سياسية، بل إنسانية. من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ".
وأشار تشيفيرين إلى مشاركة طفلين لاجئين من غزة
في مراسم توزيع الميداليات خلال المباراة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللافتة مستوحاة من تغريدة محمد صلاح، الذي انتقد "يويفا" بعد نعي الاتحاد للاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، المعروف بـ"بيليه فلسطين"، والذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي، أجاب تشيفيرين: "لا، كانت فكرتنا بالكامل. ناقشنا هذه المبادرة لفترة طويلة، ولم تكن مرتبطة بتغريدة صلاح".
وكان لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد قُتل، مطلع الشهر الماضي، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "العبيد من أبرز اللاعبين في مركز الوسط الهجومي مع منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ في دوري قطاع غزة الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه من مواليد 24 مارس/ آذار 1984، ويحمل الرقم 808 في قائمة طويلة من الرياضيين القتلى.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.