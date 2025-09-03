رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح
رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح
رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، عن ألمه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته معارضته لاستبعاد الأندية...
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104044923_0:83:1589:976_1920x0_80_0_0_db027d443b389c6d7b450d712832a96a.jpg
وأوضح، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن لافتة كأس السوبر الأوروبي التي دعت إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين لم تكن مستوحاة من تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.وتناول تشيفيرين الجدل حول لافتة كأس السوبر الأوروبي التي أُقيمت في أوديني الإيطالية، والتي حملت شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".وقال: "لدينا مؤسسة تابعة لـ'يويفا' تهتم بالأطفال، ونحن جزء من هذا العالم. عندما نرى أطفالًا يموتون بسبب قرارات سياسية متهورة، فإن الدعوة لوقف قتل الأطفال والمدنيين ليست رسالة سياسية، بل إنسانية. من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ".وأشار تشيفيرين إلى مشاركة طفلين لاجئين من غزة في مراسم توزيع الميداليات خلال المباراة.وكان لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد قُتل، مطلع الشهر الماضي، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
https://sarabic.ae/20231225/محمد-صلاح-لا-تنسوا-ولا-تعتادوا-معاناة-من-فقدوا-أحباءهم-في-غزة-1084445984.html
https://sarabic.ae/20250806/مقتل-لاعب-سابق-في-المنتخب-الفلسطيني-أثناء-انتظار-المساعدات-في-غزة-1103433591.html
رئيس "يويفا": الأحداث في قطاع غزة تؤلمني.. وتصرفنا لم يكن بسبب تغريدة صلاح

16:09 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiيكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفيرين، عن ألمه الشديد إزاء معاناة المدنيين في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته معارضته لاستبعاد الأندية الإسرائيلية من المسابقات الرياضية.
وأوضح، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، أن لافتة كأس السوبر الأوروبي التي دعت إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين لم تكن مستوحاة من تغريدة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وقال تشيفيرين: "ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني شخصيا ويحزنني بشدة، لكنني لا أؤيد حظر الرياضيين. فما الذي يمكن أن يفعله رياضي لإجبار حكومته على إيقاف الحرب؟ إنه أمر معقد للغاية".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
مجتمع
محمد صلاح: لا تنسوا ولا تعتادوا معاناة من فقدوا أحباءهم في غزة
25 ديسمبر 2023, 13:34 GMT
وتناول تشيفيرين الجدل حول لافتة كأس السوبر الأوروبي التي أُقيمت في أوديني الإيطالية، والتي حملت شعار "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".
وقال: "لدينا مؤسسة تابعة لـ'يويفا' تهتم بالأطفال، ونحن جزء من هذا العالم. عندما نرى أطفالًا يموتون بسبب قرارات سياسية متهورة، فإن الدعوة لوقف قتل الأطفال والمدنيين ليست رسالة سياسية، بل إنسانية. من يعتقد غير ذلك فهو مخطئ".
وأشار تشيفيرين إلى مشاركة طفلين لاجئين من غزة في مراسم توزيع الميداليات خلال المباراة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللافتة مستوحاة من تغريدة محمد صلاح، الذي انتقد "يويفا" بعد نعي الاتحاد للاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد، المعروف بـ"بيليه فلسطين"، والذي قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الماضي، أجاب تشيفيرين: "لا، كانت فكرتنا بالكامل. ناقشنا هذه المبادرة لفترة طويلة، ولم تكن مرتبطة بتغريدة صلاح".
وكان لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، قد قُتل، مطلع الشهر الماضي، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
6 أغسطس, 09:41 GMT

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "العبيد من أبرز اللاعبين في مركز الوسط الهجومي مع منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ في دوري قطاع غزة الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه من مواليد 24 مارس/ آذار 1984، ويحمل الرقم 808 في قائمة طويلة من الرياضيين القتلى.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
