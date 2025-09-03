عربي
"تسترضي الإرهاب"... نتنياهو يندد بعزم بلجيكا الاعتراف بفلسطين
"تسترضي الإرهاب"... نتنياهو يندد بعزم بلجيكا الاعتراف بفلسطين
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بلجيكا بشدة على خلفية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين على خطى دول أوروبية أخرى.
ووصف نتنياهو، في منشور عبر منصة "إكس"، رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر بأنه "قائد ضعيف"، متهماً إياه بـ"السعي لاسترضاء الإرهاب" من خلال هذا القرار.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رئيس الوزراء البلجيكي يضحي بمصالح إسرائيل في محاولة لمهادنة الإرهاب. إسرائيل لن تقبل بهذا النهج، وستواصل الدفاع عن أمنها وسيادتها بكل قوة".
الوضع الإنساني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مصر: اعتزام بلجيكا الاعتراف بفلسطين يعكس رفضا دوليا لسياسات إسرائيل العدوانية
أمس, 18:31 GMT
وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قد أعلن، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، مؤكدا فرض "عقوبات صارمة" على الحكومة الإسرائيلية.

وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
المفوضية الأوروبية: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
5 أغسطس, 11:41 GMT
وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".
وأضاف: "القرار يأتي في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الدولي".
وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".
وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".
وأشار إلى إن بلجيكا ستنخرط بـ"قوة" في جهود إعادة إعمار فلسطين، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لمكافحة "معاداة السامية".
