عربي
مصر: اعتزام بلجيكا الاعتراف بفلسطين يعكس رفضا دوليا لسياسات إسرائيل العدوانية
مصر: اعتزام بلجيكا الاعتراف بفلسطين يعكس رفضا دوليا لسياسات إسرائيل العدوانية
أشادت مصر، اليوم الثلاثاء، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، معتبرة أن هذه...
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار مصر الآن
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.ووصفت القاهرة هذا القرار بأنه "خطوة تاريخية" تدعم الحقوق الفلسطينية وتكرس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن هذه الخطوة تعبر عن "الرغبة الدولية في تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".وكان بريفو قد أعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، مؤكدا فرض "عقوبات صارمة" على الحكومة الإسرائيلية.وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
أشادت مصر، اليوم الثلاثاء، بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس "رفضا قاطعا" للسياسات العدوانية لإسرائيل وتوجهات حكومتها المناهضة للسلام.
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، بتصريحات وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، التي أكد فيها نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مقتل 95 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم
14:33 GMT
ووصفت القاهرة هذا القرار بأنه "خطوة تاريخية" تدعم الحقوق الفلسطينية وتكرس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية المصرية أن هذا القرار، إلى جانب قرارات مماثلة من دول أخرى مؤخرا، يمثل "تجسيدا عمليا للدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأضافت أن هذه الخطوة تعبر عن "الرغبة الدولية في تحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط".

كما رأت مصر أن قرار بلجيكا يعكس "رفضا دوليا للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وتعرقل إقامة الدولة الفلسطينية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز التزام المجتمع الدولي بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة نحو الحرية والاستقلال.

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
الجيش الإسرائيلي يتوجه ببيان عاجل إلى سكان غزة تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في القطاع
11:05 GMT
وكان بريفو قد أعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، مؤكدا فرض "عقوبات صارمة" على الحكومة الإسرائيلية.

وكتب بريفو عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان: "بلجيكا ستعترف بفلسطين في جمعية الأمم المتحدة! ويتم فرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل".
وتابع: "كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية أو تمجيد للإرهاب من قبل أنصار "حماس" بشدة... بلجيكا تعترف بفلسطين كجزء من مبادرة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "القرار يأتي في ضوء الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل للقانون الدولي".

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل هي من فرضت المجاعة في قطاع غزة
09:42 GMT
وأشار إلى أن الهدف "ليس معاقبة الشعب الإسرائيلي، بل الضغط على حكومته، وكذلك على حركة حماس، لضمان احترام القانون الدولي والإنساني".

وأكد وزير الخارجية البلجيكي أن العقوبات تشمل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات الحكومية من الشركات الإسرائيلية، وتقييد الخدمات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية، وإمكانية فتح تحقيقات قضائية، وفرض قيود على الطيران والعبور، وعلى شخصيات إسرائيلية متطرفة، بينهم وزيران وعدد من المستوطنين العنيفين، إضافة إلى قادة من حركة حماس".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
