الجيش الإسرائيلي يتوجه ببيان عاجل إلى سكان غزة تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في القطاع

الجيش الإسرائيلي يتوجه ببيان عاجل إلى سكان غزة تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية في القطاع

حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "سكان غزة من الاقتراب أو العودة إلى مناطق القتال، تمهيدًا لتوسيع العمليات داخل مدينة غزة". 02.09.2025

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "نذكركم أن منطقة المواصي ستشهد تقديم خدمات إنسانية أفضل خاصة ما يتعلق بالخدمات الصحية والمياه والغذاء"، محذّرًا من أن "الاقتراب أو العودة إلى مناطق القتال أو إلى المناطق، التي تعمل فيها قوات الجيش يعرض السكان للخطر".وناقش مجلس الأمن الدولي، الأحد الماضي، قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، وسط مطالبات دولية بوقف فوري للعمليات العسكرية وإدانات لما وُصف بـ"الكارثة الإنسانية" المتوقعة.وأكد مندوب بريطانيا في المجلس، أنه على إسرائيل "رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة فورا"، مشددًا على أن "التحرك الإسرائيلي في غزة لن يؤدي إلى إعادة الرهائن"، وفقا لوسائل إعلام غربية.كما شدد على ضرورة فتح المعابر لتوزيع المساعدات الإنسانية، ودعا المجلس إلى "دعم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".وفي بيان مشترك، أدان وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، محذرين من أنها "ستفاقم الأزمة الإنسانية وتهدد حياة الرهائن".وأشاروا إلى أن العملية قد تتسبب في "مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح نحو مليون فلسطيني قسريا".وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الخطة الإسرائيلية قد تتسبب في "كارثة جديدة"، وفقا لمساعد الأمين العام ميروسلاف جينكا، الذي أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار"، مع تداعيات تمتد خارج القطاع.وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، صادق الجمعة الماضية، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عزمه بسط السيطرة العسكرية على كامل القطاع، رغم تصاعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب المستمرة منذ قرابة عامين على الأراضي الفلسطينية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها على قطاع غزة بأكمله بهدف إقامة محيط أمني، ثم تسليمه إلى "حكومة مدنية" جديدة، مضيفا أن دولة إسرائيل لا تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على القطاع، بل إن هدف العملية هو إقامة "محيط أمني".ووفقا للبيان، ستقدم إسرائيل مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال. إضافةً إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خمسة مطالب ستطرح مقابل إنهاء الصراع مع حركة "حماس" الفلسطينية.

